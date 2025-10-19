heeft andermaal indruk gemaakt op de Engelse media. De doelman van Sunderland, die afgelopen zomer overkwam van NEC, wist de nul te houden tegen Wolverhampton Wanderers (2-0) en kan daarom op complimenten rekenen.

Roefs vertrok afgelopen zomer voor minimaal 10,5 miljoen euro naar Sunderland en laat daar direct zijn klasse zien. De doelman uit Heeswijk-Dinther hield zaterdagmiddag wederom de nul bij de uitstekend gestarte Engelse promovendus.

De Nederlander wordt momenteel zelfs al vergeleken met Edwin van der Sar, zo blijkt uit tweets op X. Tegen Wolves hield Roefs voor de vierde keer de nul dit seizoen. Eerder deed hij dat tegen West Ham (3-0), Crystal Palace (0-0) en Nottingham Forest (1-0). Lees hieronder de reacties op het optreden van Roefs: