Engelse voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde over Robin Roefs: 'Nieuwe Van der Sar'

NEC-doelman Robin Roefs
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
19 oktober 2025, 13:59

Robin Roefs heeft andermaal indruk gemaakt op de Engelse media. De doelman van Sunderland, die afgelopen zomer overkwam van NEC, wist de nul te houden tegen Wolverhampton Wanderers (2-0) en kan daarom op complimenten rekenen.

Roefs vertrok afgelopen zomer voor minimaal 10,5 miljoen euro naar Sunderland en laat daar direct zijn klasse zien. De doelman uit Heeswijk-Dinther hield zaterdagmiddag wederom de nul bij de uitstekend gestarte Engelse promovendus.

De Nederlander wordt momenteel zelfs al vergeleken met Edwin van der Sar, zo blijkt uit tweets op X. Tegen Wolves hield Roefs voor de vierde keer de nul dit seizoen. Eerder deed hij dat tegen West Ham (3-0), Crystal Palace (0-0) en Nottingham Forest (1-0). Lees hieronder de reacties op het optreden van Roefs:

Robin Roefs

Robin Roefs
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 22 jaar (17 jan. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
8
0
2024/2025
NEC
33
0
2023/2024
NEC
5
0
2022/2023
NEC
0
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
5
Spurs
7
8
14
6
Chelsea
8
7
14
7
Sunderland
8
3
14
8
Crystal Palace
8
4
13
9
Brighton
8
1
12

Complete Stand

