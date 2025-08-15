Roefs krijgt groot nieuws van Sunderland-trainer Le Bris

is dit seizoen de eerste keeper van Sunderland, zo verklapt trainer Régis Le Bris. De van NEC overgekomen doelman heeft de concurrentiestrijd met gewonnen en gaat morgen (zaterdag) debuteren als The Black Cats het in de eerste speelronde van de Premier League opnemen tegen West Ham United.

Sunderland keert dit seizoen na een absentie van acht jaar terug op het hoogste Engelse profniveau. De club is vastbesloten niet direct weer af te zakken en gaf deze zomer al meer dan 150 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Behalve Roefs, voor minimaal 10,5 miljoen euro overgekomen van NEC, betaalde de club grof geld voor spelers als Habib Diarra (RC Strasbourg, 31,5 miljoen euro), Simon Adingra (Brighton & Hove Albion, 24,5 miljoen euro), Enzo Le Fée (AS Roma, 23 miljoen euro) en Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, 15 miljoen euro).

Daags voor het duel met West Ham verklapt trainer Le Bris dat Roefs de strijd om de plek onder de lat in zijn voordeel heeft beslist. Het besluit zal rauw op het dak van Patterson zijn gevallen. De 25-jarige Engelsman was afgelopen seizoen een belangrijke pion in het elftal van Sunderland dat via de play-offs promotie naar de Premier League wist af te dwingen.

Roefs gaf vorige week zaterdag zijn visitekaartje af in een oefenwedstrijd tegen Bundesliga-club FC Augsburg. De Nederlandse keeper wist in de eerste helft een strafschop van Phillip Tietz te keren, waarna de fans van Sunderland superlatieven tekortkwamen voor de zomeraanwinst. Sunderland won het vriendschappelijke duel uiteindelijk met 0-1.