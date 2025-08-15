Live voetbal

Roefs krijgt groot nieuws van Sunderland-trainer Le Bris

Robin Roefs bij Sunderland
Foto: © Imago
2 reacties
Frank Hoekman
15 augustus 2025, 14:20

Robin Roefs is dit seizoen de eerste keeper van Sunderland, zo verklapt trainer Régis Le Bris. De van NEC overgekomen doelman heeft de concurrentiestrijd met Anthony Patterson gewonnen en gaat morgen (zaterdag) debuteren als The Black Cats het in de eerste speelronde van de Premier League opnemen tegen West Ham United.

Sunderland keert dit seizoen na een absentie van acht jaar terug op het hoogste Engelse profniveau. De club is vastbesloten niet direct weer af te zakken en gaf deze zomer al meer dan 150 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Behalve Roefs, voor minimaal 10,5 miljoen euro overgekomen van NEC, betaalde de club grof geld voor spelers als Habib Diarra (RC Strasbourg, 31,5 miljoen euro), Simon Adingra (Brighton & Hove Albion, 24,5 miljoen euro), Enzo Le Fée (AS Roma, 23 miljoen euro) en Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, 15 miljoen euro).

Artikel gaat verder onder video

Daags voor het duel met West Ham verklapt trainer Le Bris dat Roefs de strijd om de plek onder de lat in zijn voordeel heeft beslist. Het besluit zal rauw op het dak van Patterson zijn gevallen. De 25-jarige Engelsman was afgelopen seizoen een belangrijke pion in het elftal van Sunderland dat via de play-offs promotie naar de Premier League wist af te dwingen.

Roefs gaf vorige week zaterdag zijn visitekaartje af in een oefenwedstrijd tegen Bundesliga-club FC Augsburg. De Nederlandse keeper wist in de eerste helft een strafschop van Phillip Tietz te keren, waarna de fans van Sunderland superlatieven tekortkwamen voor de zomeraanwinst. Sunderland won het vriendschappelijke duel uiteindelijk met 0-1.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEC sluit na recordtransfer Roefs opnieuw miljoenendeal met Engelse club

NEC sluit na recordtransfer Roefs opnieuw miljoenendeal met Engelse club

  • wo 13 augustus, 10:04
  • 13 aug. 10:04
Alex Kroes met zijn hand voor zijn ogen met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax

Ajax laat potentiële goudmijn lopen: 'Hij gaat het Nederlands elftal halen'

  • di 12 augustus, 12:06
  • 12 aug. 12:06
Robin Roefs bij Sunderland

Robin Roefs steelt harten bij Sunderland: doelman stopt eerste penalty

  • za 9 augustus, 16:16
  • 9 aug. 16:16
3 2 reacties
Reageren
2 reacties
Goku
Erkende gebruiker! Meer info
3.934 Reacties
694 Dagen lid
39.107 Likes
Goku
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat zal Ajax zich zelf voor de kop gaan slaan, trouwens wij ook. Dit wordt de eerste keeper van oranje, wordt straks voor een mega bedrag verkocht

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.386 Reacties
1.054 Dagen lid
19.042 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Goku of niet als die er 4 doorlaat en 3x blundert. Maar laten we hopen dat i een leuke carrière tegemoet gaat. De hele top in Nederland heeft keeper problemen maar alle 3 hebben ze hem niet gekocht, dan is die of te duur voor de Nederlandse clubs(10m+ voor een binnenlandse transfer van een keeper is ook veel te veel) of ze zien iets wat niet bij de clubs past.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Goku
Erkende gebruiker! Meer info
3.934 Reacties
694 Dagen lid
39.107 Likes
Goku
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat zal Ajax zich zelf voor de kop gaan slaan, trouwens wij ook. Dit wordt de eerste keeper van oranje, wordt straks voor een mega bedrag verkocht

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.386 Reacties
1.054 Dagen lid
19.042 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Goku of niet als die er 4 doorlaat en 3x blundert. Maar laten we hopen dat i een leuke carrière tegemoet gaat. De hele top in Nederland heeft keeper problemen maar alle 3 hebben ze hem niet gekocht, dan is die of te duur voor de Nederlandse clubs(10m+ voor een binnenlandse transfer van een keeper is ook veel te veel) of ze zien iets wat niet bij de clubs past.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Sunderland - West Ham

16:00
3,30
3,45
2,30
Wordt gespeeld op 16 aug. 2025
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin Roefs

Robin Roefs
Team: Sunderland
Leeftijd: 22 jaar (17 jan. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
NEC
33
0
2023/2024
NEC
5
0
2022/2023
NEC
0
0
2021/2022
NEC
0
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
15
Newcastle
0
0
0
16
Nottm Forest
0
0
0
17
Sunderland
0
0
0
18
Tottenham
0
0
0
19
West Ham
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel