Direct rood voor Simons na grove charge op Van Dijk

Rode kaart voor Xavi Simons van Tottenham Hotspur
Foto: © Viaplay
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
20 december 2025, 19:28

Xavi Simons heeft zaterdag een negatieve hoofdrol gegrepen bij het duel tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. De Oranje-international kreeg na een ingreep van de VAR een rode kaart voor een grove overtreding op Virgil van Dijk.

Tottenham Hotspur en Liverpool staan zaterdagavond in Londen tegenover elkaar in de Premier League. Na een halfuur spelen ging Van Dijk naar het gras na een harde tackle van Simons. Scheidsrechter John Brooks besloot het af te doen met een gele kaart voor de Nederlandse aanvaller.

In de herhaling valt te zien dat Simons met de noppen vooruit op de kuit van Van Dijk invliegt. De aanvoerder van Liverpool bleef gehavend op het gras achter met flinke gaten in zijn sok. De VAR besloot dat de keuze van Brooks om een gele kaart te geven een te lichte straf was en haalde de arbiter naar het scherm. Na het zien van de beelden was de scheidsrechter het daarmee eens en stuurde hij Simons van het veld.

Op het moment van de overtreding van Simons stond het nog 0-0 in het Tottenham Hotspur Stadium. In het restant van de eerste helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.

Overtreding Xavi Simons op Virgil van Dijk bij Tottenham Hotspur - Liverpool
© Viaplay

