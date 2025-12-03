The Athletic is woensdag met een lijst gekomen met daarop de honderd beste spelers die aankomende zomer naar alle waarschijnlijkheid actief zullen zijn op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Op die lijst is ook plek voor zes spelers van het Nederlands elftal. , , , , en zijn allemaal terug te vinden in de top honderd.

Het Nederlandse elftal kwalificeerde zich afgelopen november voor het WK 2026 en is daarmee komende zomer actief op het mondiale eindtoernooi, dat op 11 juni begint. In aanloop naar het WK besloot The Athletic om de honderd beste spelers die op het WK actief zijn te rangschikken. Dit heeft het toonaangevende medium gedaan aan de hand van vijf categorieën: huidige vorm, historische prestaties, hoe belangrijk ze zijn voor hun land, transferwaarde en de beoordeling in FC26.

Artikel gaat verder onder video

In de top tien van de honderd beste spelers op het aankomende WK zijn geen Nederlanders terug te vinden. Volgens The Athletic bestaat de top tien uit de volgende voetballers (van één tot en met tien): Kylian Mbappé (Frankrijk), Erling Haaland (Noorwegen), Lamine Yamal (Spanje), Harry Kane (Engeland), Pedri (Spanje), Jude Bellingham (Engeland), Vinicus Junior (Brazilië), Lionel Messi (Argentinië), Kevin De Bruyne (België) en Gianluigi Donnarumma (Italië).

'Nederland heeft beste verdedigers van het WK'

De eerste Nederlander vinden we kort achter de top tien, namelijk op plek elf: Virgil van Dijk. "Van alle landen hebben de Nederlanders misschien wel de beste verdedigers van dit toernooi. De spil daarvan is Van Dijk, en dat is een belangrijke reden waarom hij zo hoog scoort in deze ranglijst: als Nederland ver wil komen in dit toernooi, dan zal dat te danken zijn aan een verdediging die in acht kwalificatiewedstrijden slechts vier doelpunten tegen kreeg", klinkt het.

'Frenkie de Jong is de ultieme elegante middenvelder'

De volgende Oranje-international is te vinden op plek 37 en dat is Frenkie de Jong, die bij FC Barcelona speelt. "Zijdezacht? Ja. Drukbestendig? Ja. Glijdt moeiteloos door het middenveld met perfecte balcontrole? Ja. De Jong, de ultieme tempo-bepaler, de ultieme elegante middenvelder. Hij heeft positionele en blessureproblemen overwonnen en is uitgegroeid tot een sleutelspeler voor Barcelona en misschien wel het belangrijkste lid van het huidige Nederlandse elftal", looft The Athletic de voormalig Ajacied.

De andere vier spelers van het Nederlands elftal die zijn terug te vidnen in de lijst van het Engelse kwaliteitsmedium zijn: Cody Gakpo (plek 52), Ryan Gravenberch (plek 57), Tijjani Reijnders (plek 80 en Xavi Simons (plek 84).