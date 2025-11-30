PSV hoopt op korte termijn het contract van succestrainer Peter Bosz te verlengen, maar een mogelijk dienstverband als bondscoach van het Nederlands elftal zou bij de onderhandelingen daarover weleens een 'struikelblok' kunnen vormen, schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Bosz is bezig aan zijn derde en laatste contractjaar in Eindhoven en dat PSV langer met hem door wil, is volledig te begrijpen. In zijn eerste twee seizoenen leidde hij de Eindhovenaren immers naar de landstitel en presteerde de club in Europa heel behoorlijk. Ook in zijn derde seizoen gaat het PSV vooralsnog voor de wind: in de Eredivisie staat de club met zes punten voorsprong op nummer twee Feyenoord andermaal bovenaan en in de Champions League lonkt de volgende ronde na imponerende zeges op Napoli (6-2) en meest recentelijk Liverpool (1-4).

PSV wil dan ook dolgraag langer door met Bosz, wat volgens Elfrink 'een abc'tje' zou kunnen zijn als de 62-jarige coach inderdaad fulltime door zou willen werken. "Struikelblok kan zijn dat hij in de toekomst bondscoach zou willen zijn en een clausule wil afdwingen op het moment dat de lokroep van de KNVB klinkt", voorziet de clubwatcher echter. "Stel dat Ronald Koeman na het WK stopt en PSV in juli plotseling Bosz verliest, terwijl hij wel heeft bijgetekend? Dat kan voor PSV verstrekkende gevolgen hebben en daarom zijn onderhandelingen hierover vermoedelijk niet eenvoudig."

Koeman speculeerde in de vorige interlandperiode openlijk over een mogelijk afscheid na het WK van komende zomer. De huidige bondscoach wilde echter ook niet uitsluiten dat hij er nog twee jaar aan vastplakt en door zou gaan tot en met het Europees Kampioenschap van 2028. Bosz ziet een eventueel bondscoachschap wel zitten, zo bevestigde hij deze week in de Coen & Sander-show op radiozender Joe: "Het is natuurlijk iets wat je trots zou maken. Omdat je dan je land mag vertegenwoordigen en dat is wel iets heel bijzonders natuurlijk. Maar ja, dat moet dan net uitkomen en op je pad komen", aldus Bosz.