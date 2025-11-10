Het zou zomaar kunnen dat Ronald Koeman na het WK van 2026 stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat de oefenmeester weten in een interview met PZC. Het is de eerste keer dat Koeman zich openlijk uitspreekt over zijn toekomst bij Oranje.

De bondscoach is met zijn ploeg hard op weg naar kwalificatie voor het WK, dat volgend jaar plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Koeman benadrukt dat hij het goed naar zijn zin heeft bij Oranje. “Dat was vorig jaar zo met het EK en dat is ook zo met het WK volgend jaar. Daarna kan het heel goed zijn dat ik stop en dat ik dan andere dingen ga doen", vertelt hij.

Tijdens de persconferentie van maandagmiddag werd Koeman geconfronteerd met zijn uitspraken. “Of ik na het WK ga stoppen? Dat is een mogelijkheid. Daar denk ik af en toe over na, maar het houdt me verder niet heel erg bezig. Er zijn twee partijen bij betrokken en verder is dat totaal niet aan de orde”, aldus de bondscoach.

Stageplekken bij Oranje

Koeman is ondertussen bezig met de samenstelling van zijn selectie. “Normaal gesproken mag je 26 spelers meenemen. Zoals ik er nu in sta, zullen er drie jongens bij zijn die de toekomst van het Nederlands elftal vormen. Als een soort opleiding, ervaring. Iets waar ze wat aan hebben in het vervolg van hun carrière”, legt hij uit.