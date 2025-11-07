Live voetbal

Koeman kiest met Valente voor debutant in Oranje-selectie

Ronald Koeman
7 november 2025, 12:02   Bijgewerkt: 12:16

Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van het Nederlands elftal voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen bekendgemaakt. De keuzeheer van Oranje heeft daarin plek voor Luciano Valente, die daarmee zijn debuut maakt in de selectie. Matthijs de Ligt keert ook weer terug in de selectie van het Nederlands elftal.

Oranje kan plaatsing voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nauwelijks meer ontgaan. De mannen van Koeman hebben aan één overwinning genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. Nederland staat namelijk bovenaan in de kwalificatiegroep met drie punten voorsprong op nummer twee Polen en heeft bovendien een veel beter doelsaldo: +19 om +6.

Mocht het Nederlands elftal in Polen dus minimaal gelijkspelen, dan kan het WK de ploeg niet meer ontgaan. Het gaat namelijk uiteindelijk om doelsaldo en niet om onderling resultaat. Alleen de nummer één van de WK-kwalificatiegroep plaatst zich direct voor het eindtoernooi, de nummer twee is veroordeeld tot de play-offs om alsnog een ticket af te dwingen.

Na de aankomende speelronde meldt de selectie zich in Zeist om zich voor te bereiden op de laatste twee wedstrijden in de WK-kwalificatiecyclus. Op vrijdag 14 november neemt Oranje het in het Nationaal Stadion in Warschau om 20.45 uur op tegen Polen, waarna de kwalificatiereeks op maandag 17 november wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Litouwen. Die wedstrijd begint ook om 20.45 uur.

Valente debuteert in Oranje-selectie, De Ligt keert terug

Koeman heeft voor de afsluitende WK-kwalificatieduels 25 spelers opgenomen in zijn selectie. Voor de 22-jarige Valente is het zijn eerste uitverkiezing voor het hoogste nationale team. De Feyenoord-middenvelder, die deze zomer overkwam van FC Groningen, speelde dit jaar al wel zeven wedstrijden voor Jong Oranje, waarin hij viermaal trefzeker was. Daarnaast maakte Valente deel uit van de Jong Oranje-selectie van het afgelopen EK Onder 21.

Valente beschikt over zowel een Nederlands als Italiaans paspoort, waarmee hij ook nog voor Italië had kunnen kiezen. De middenvelder lijkt hiermee zijn keuze echter gemaakt te hebben. Ook omdat Valente niet meer onder de regel valt dat je nog mag switchen na drie officiële duels. Die regel geldt namelijk tot en met 21 jaar. Als Koeman Valente dus minuten laat maken in Oranje dan ligt hij vast voor het Nederlands elftal.

Verder maakt De Ligt zijn rentree in de selectie van Koeman. De 51-voudig Oranje-international ontbrak bij de interlandperiode van oktober omdat hij niet in al te beste vorm stak. Inmiddels heeft De Ligt de draad bij Manchester United weer helemaal opgepakt en is hij wekelijks een van de sterkhouders in het elftal van Rúben Amorim. De terugkeer van De Ligt gaat ten koste van Stefan de Vrij, die niet opgeroepen is. Ook Lutsharel Geertruida zit weer bij de selectie nadat hij bij Sunderland een basisplaats heeft veroverd. Jeremie Frimpong ontbreekt vanwege een blessure.

Dit is de volledige Oranje-selectie voor de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen

Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Ryan Gravenberch (Liverpool), Quilindschy Hartman (Burnley), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Aston Villa), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Tottenham Hotspur), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Luciano Valente (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en Wout Weghorst (Ajax).

descheids
595 Reacties
50 Dagen lid
867 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een grap, Valente heeft niks laten zien. Speelt niet op CL niveau, In de spek en bonen league nederlaag op nederlaag. In de eredivisie helemaal dizzy getikt en afgestraft door PSV. Koeman is weer ondoorgrondelijk in zijn argumentatie om spelers te selecteren voor het NL elftal. Maar kennelijk is er iemand nodig om de ballen te dragen en het doel te verplaatsen en als PA voor de grootste NL voetballer aller tijden, Depay.

Hops
511 Reacties
1.137 Dagen lid
1.338 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids. Tjonge tjonge blijft maar door gaan met jou zielige opmerkingen. Fcupdate lees nou mee en doe er wat aan

descheids
595 Reacties
50 Dagen lid
867 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsja de waarheid doet pijn Hopsie. Het is nu eenmaal zo. Het probleem bij Oranje zijn spelers van het niveau Valente, Geertruida, Hartman, Weghorst. Als je zulke spelers selecteert wordt het nooit wat met Oranje. Dus Koeman doe meer je best en selecteer betere kwaliteit spelers. Leuk dat Roefs erbij zit.

Hops
511 Reacties
1.137 Dagen lid
1.338 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids. En war denk je van Veerman en Schouten. Niks presteren Europees

Goku 2.0
1 Reactie
0 Dagen lid
1 Like
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Denk dat het te vroeg is voor hem om bij oranje te komen. Maar dit is een voorselectie, en dan is het leuk om erbij te zitten. Voor hem ook een teken dat die goed bezig is.

Ferrari412T2
83 Reacties
774 Dagen lid
428 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom nou eens niet die Emegha de kans geven?

Arena
1.323 Reacties
88 Dagen lid
3.004 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman is de keuzeheer dus hij bepaalt. Het zal allemaal wel. Ik heb geen vertrouwen in Koeman en vooral niet in zijn motivaties om spelers wel of niet te laten spelen. Ik vind hem ook nogal een nare man eigenlijk. En sja Oranje...dat gaat volgens mij voor de zoveelste keer weer niks worden. En dat boeit me verder ook niet zoveel eigenlijk.

21
47 Reacties
1 Dag lid
57 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Prachtig mooie voetballer die Valente.. In alles zie je dat dit een zeer grote meneer gaat worden in de toekomst. Als ik hem een advies zou mogen geven zeg ik: Kies voor Italië,

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
631 Reacties
1.137 Dagen lid
4.943 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi voor hem. Laat het in ieder geval alle wedstrijden zien. Sneeuwt niet onder in europese wedstrijden (ongeacht de uitslag). Dus deze ervaring /selectie kan hem alleen maar doen groeien.

TrotseVoetbalFan
11 Reacties
60 Dagen lid
8 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goede keuze van Koeman, Valente, Timber en Schouten zijn de enige 3 uit de Eredivisie die aan kunnen haken bij het Nederlands elftal.

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

