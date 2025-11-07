Koeman kiest met Valente voor debutant in Oranje-selectie

Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van het Nederlands elftal voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen bekendgemaakt. De keuzeheer van Oranje heeft daarin plek voor , die daarmee zijn debuut maakt in de selectie. Matthijs de Ligt keert ook weer terug in de selectie van het Nederlands elftal.

Oranje kan plaatsing voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nauwelijks meer ontgaan. De mannen van Koeman hebben aan één overwinning genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. Nederland staat namelijk bovenaan in de kwalificatiegroep met drie punten voorsprong op nummer twee Polen en heeft bovendien een veel beter doelsaldo: +19 om +6.

Artikel gaat verder onder video

Mocht het Nederlands elftal in Polen dus minimaal gelijkspelen, dan kan het WK de ploeg niet meer ontgaan. Het gaat namelijk uiteindelijk om doelsaldo en niet om onderling resultaat. Alleen de nummer één van de WK-kwalificatiegroep plaatst zich direct voor het eindtoernooi, de nummer twee is veroordeeld tot de play-offs om alsnog een ticket af te dwingen.

Na de aankomende speelronde meldt de selectie zich in Zeist om zich voor te bereiden op de laatste twee wedstrijden in de WK-kwalificatiecyclus. Op vrijdag 14 november neemt Oranje het in het Nationaal Stadion in Warschau om 20.45 uur op tegen Polen, waarna de kwalificatiereeks op maandag 17 november wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Litouwen. Die wedstrijd begint ook om 20.45 uur.

Valente debuteert in Oranje-selectie, De Ligt keert terug

Koeman heeft voor de afsluitende WK-kwalificatieduels 25 spelers opgenomen in zijn selectie. Voor de 22-jarige Valente is het zijn eerste uitverkiezing voor het hoogste nationale team. De Feyenoord-middenvelder, die deze zomer overkwam van FC Groningen, speelde dit jaar al wel zeven wedstrijden voor Jong Oranje, waarin hij viermaal trefzeker was. Daarnaast maakte Valente deel uit van de Jong Oranje-selectie van het afgelopen EK Onder 21.

Valente beschikt over zowel een Nederlands als Italiaans paspoort, waarmee hij ook nog voor Italië had kunnen kiezen. De middenvelder lijkt hiermee zijn keuze echter gemaakt te hebben. Ook omdat Valente niet meer onder de regel valt dat je nog mag switchen na drie officiële duels. Die regel geldt namelijk tot en met 21 jaar. Als Koeman Valente dus minuten laat maken in Oranje dan ligt hij vast voor het Nederlands elftal.

Verder maakt De Ligt zijn rentree in de selectie van Koeman. De 51-voudig Oranje-international ontbrak bij de interlandperiode van oktober omdat hij niet in al te beste vorm stak. Inmiddels heeft De Ligt de draad bij Manchester United weer helemaal opgepakt en is hij wekelijks een van de sterkhouders in het elftal van Rúben Amorim. De terugkeer van De Ligt gaat ten koste van Stefan de Vrij, die niet opgeroepen is. Ook Lutsharel Geertruida zit weer bij de selectie nadat hij bij Sunderland een basisplaats heeft veroverd. Jeremie Frimpong ontbreekt vanwege een blessure.

Dit is de volledige Oranje-selectie voor de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen

Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Ryan Gravenberch (Liverpool), Quilindschy Hartman (Burnley), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Aston Villa), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Tottenham Hotspur), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Luciano Valente (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en Wout Weghorst (Ajax).