Wesley Sneijder wil Mauro Júnior niet in het Nederlands elftal zien: 'Moet je niet willen'

in het Nederlands elftal? Theo Janssen en Wesley Sneijder zien het niet zitten. De Braziliaanse voetballer van PSV komt in aanmerking voor een Nederlands paspoort en zou in dat geval voor Oranje kunnen uitkomen, maar de twee analisten van Ziggo Sport zien het liever niet gebeuren.

Mauro Júnior speelt inmiddels al ruim acht jaar in Nederland. De veelzijdige linkspoot kwam in de zomer van 2017 over van Desportivo. PSV verhuurde hem in het seizoen 2019/20 aan Heracles Almelo, alvorens hij zou uitgroeien tot steunpilaar in Eindhoven. Peter Bosz is groot fan van Mauro Júnior, die hij op veel posities kan opstellen.

Artikel gaat verder onder video

Omdat de multifunctionele Braziliaan al langer dan vijf jaar woonachtig is in Nederland, komt hij in aanmerking voor het Nederlandse paspoort. “De situatie is nu dat ik het paspoort kan krijgen, maar als ik dat doe, denk ik dat ik mijn Braziliaanse paspoort moet opgeven. Dat doe ik liever niet”, zo gaf de PSV'er eerder al aan voor de camera van de NOS. Een uitverkiezing voor Oranje biedt mogelijkheden. “Als ik voor het Nederlands elftal zou worden opgeroepen, mag ik beide paspoorten hebben, als ik me niet vergis in de regels. Zo liggen de zaken nu. Ik wil mijn Braziliaanse paspoort niet opgeven, want ik wil niet als toerist naar Brazilië als ik mijn familie bezoek."

Dinsdagavond sprak Noa Vahle met Mauro Júnior in aanloop naar het Champions League-duel tegen Olympiakos, en het gesprek kwam opnieuw op een mogelijke interlandcarrière voor Oranje. Het idee kan echter niet op enthousiasme rekenen bij de Ziggo Sport-analisten, die vanuit de studio in Hilversum meekeken.

“Is dit serieus een optie? Ja, ik vind het gek,” geeft Wesley Sneijder eerlijk toe. “In Nederland keuren we alles af van al die Brazilianen die in Qatar spelen, en nu gaan we zelf zeggen dat dit een serieuze optie is? Dat moet je niet willen. Het is een Braziliaan."

Theo Janssen deelt de mening van de oud-middenvelder: “Ik vind dat dit niet moet. Hij moet gewoon voor het Braziliaanse elftal uitkomen. Ben je niet goed genoeg, dan ben je niet beschikbaar en ook niet voor het Nederlands elftal. In het Nederlands elftal moeten spelers spelen die hier zijn geboren of Nederlandse roots hebben.”