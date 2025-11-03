Live voetbal 4

Wesley Sneijder wil Mauro Júnior niet in het Nederlands elftal zien: 'Moet je niet willen'

Wesley Sneijder Mauro Júnior
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
3 november 2025, 21:31

Mauro Júnior in het Nederlands elftal? Theo Janssen en Wesley Sneijder zien het niet zitten. De Braziliaanse voetballer van PSV komt in aanmerking voor een Nederlands paspoort en zou in dat geval voor Oranje kunnen uitkomen, maar de twee analisten van Ziggo Sport zien het liever niet gebeuren.

Mauro Júnior speelt inmiddels al ruim acht jaar in Nederland. De veelzijdige linkspoot kwam in de zomer van 2017 over van Desportivo. PSV verhuurde hem in het seizoen 2019/20 aan Heracles Almelo, alvorens hij zou uitgroeien tot steunpilaar in Eindhoven. Peter Bosz is groot fan van Mauro Júnior, die hij op veel posities kan opstellen.

Artikel gaat verder onder video

Omdat de multifunctionele Braziliaan al langer dan vijf jaar woonachtig is in Nederland, komt hij in aanmerking voor het Nederlandse paspoort. “De situatie is nu dat ik het paspoort kan krijgen, maar als ik dat doe, denk ik dat ik mijn Braziliaanse paspoort moet opgeven. Dat doe ik liever niet”, zo gaf de PSV'er eerder al aan voor de camera van de NOS. Een uitverkiezing voor Oranje biedt mogelijkheden. “Als ik voor het Nederlands elftal zou worden opgeroepen, mag ik beide paspoorten hebben, als ik me niet vergis in de regels. Zo liggen de zaken nu. Ik wil mijn Braziliaanse paspoort niet opgeven, want ik wil niet als toerist naar Brazilië als ik mijn familie bezoek."

Dinsdagavond sprak Noa Vahle met Mauro Júnior in aanloop naar het Champions League-duel tegen Olympiakos, en het gesprek kwam opnieuw op een mogelijke interlandcarrière voor Oranje. Het idee kan echter niet op enthousiasme rekenen bij de Ziggo Sport-analisten, die vanuit de studio in Hilversum meekeken.

“Is dit serieus een optie? Ja, ik vind het gek,” geeft Wesley Sneijder eerlijk toe. “In Nederland keuren we alles af van al die Brazilianen die in Qatar spelen, en nu gaan we zelf zeggen dat dit een serieuze optie is? Dat moet je niet willen. Het is een Braziliaan."

Theo Janssen deelt de mening van de oud-middenvelder: “Ik vind dat dit niet moet. Hij moet gewoon voor het Braziliaanse elftal uitkomen. Ben je niet goed genoeg, dan ben je niet beschikbaar en ook niet voor het Nederlands elftal. In het Nederlands elftal moeten spelers spelen die hier zijn geboren of Nederlandse roots hebben.”

Zou jij Mauro Júnior in het Nederlands elftal willen zien?

Laden...
33 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ismael Saibari PSV

Perez gedecideerd: 'Geen enkele Eredivisiespeler kan de directe stap naar de Europese top maken'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
Kenneth Perez en Oscar Gloukh

Kenneth Perez maakt gehakt van Oscar Gloukh: ‘Abominabel hoe hij voetbalde’

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
De kikker
170 Reacties
935 Dagen lid
240 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is toch te licht met de verdedigers en middenvelders die er op moment zijn..

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

De kikker
170 Reacties
935 Dagen lid
240 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is toch te licht met de verdedigers en middenvelders die er op moment zijn..

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mauro Júnior

Mauro Júnior
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (6 mei 1999)
Positie: V (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
8
0
2024/2025
PSV
25
0
2023/2024
PSV
16
1
2022/2023
PSV
6
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel