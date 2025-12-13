Ronald Koeman zit zaterdag op de tribune bij het duel van Telstar tegen NEC om zijn zoon Ronald Koeman junior aan te moedigen. Als de thuisploeg na ruim een uur spelen schreeuwt om een penalty, wordt ook de bondscoach appellerend in beeld gebracht. Daarna steekt hij zijn handen omhoog om zijn excuses aan te bieden.

Telstar en NEC staan zaterdag tegenover elkaar in Velsen-Zuid. De thuisploeg kwam na twintig minuten spelen op voorsprong via Jeff Hardeveld, maar Bryan Linssen zorgde er vlak voor rust voor dat de stand halverwege 1-1 was. Na een uur spelen maakte Hardeveld zijn tweede van de dag.

Artikel gaat verder onder video

Enkele minuten later kreeg Telstar de uitgelezen kans op 3-1 toen Philippe Sandler de bal van dichtbij tegen de hand kreeg geschoten in het strafschopgebied. Na ingrijpen van de VAR gaf Richard Martens een penalty. Soufiane Hetli kreeg de bal echter niet langs Gonzalo Crettaz.

Nadat de bal op de stip werd gelegd, kwam Koeman senior in beeld. De bondscoach tikte met zijn ene hand op zijn andere hand om aan te geven dat hij het hands vond, waarna hij met een schuldige blik zijn handen omhoogstak.