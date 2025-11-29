speelt dit seizoen voortreffelijk, maar heeft nog geen nieuwe oproep ontvangen voor het Nederlands elftal. Volgens oud-ploeggenoot ligt dat niet aan Ronald Koeman, maar aan het feit dat de middenvelder in het verleden kritisch is geweest op Oranje-assistent Wim Jonk.

Joey Veerman kwam tot dusver zestien keer in actie voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV maakte op het Europees kampioenschap van vorig jaar een zwakke indruk, waarna hij niet meer werd opgeroepen. Dit seizoen laat Veerman zich, ondanks een afgeketste transfer naar Brentford, nadrukkelijk gelden bij PSV. Toch weigert Koeman hem een nieuwe kans te geven in de nationale ploeg.

Henk Veerman, zijn voormalig ploeggenoot bij sc Heerenveen, vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hem dit ‘verbaast’. “Ook omdat er elke keer een andere reden voor wordt gegeven waarom dat niet gebeurt.” De spits van FC Volendam denkt dat de PSV’er zeker niet minder is dan de andere middenvelders die wel een oproep krijgen. “Het EK is alweer een hele tijd geleden. Het lijkt me dat hij wel een nieuwe kans heeft verdiend, als je ziet hoe hij nu speelt”, aldus de routinier.

De afgelopen maanden gaf Koeman onder meer het argument dat hij een wedstrijd van PSV in de Eredivisie geen goede maatstaf vindt voor een oproep voor Oranje. De Henk Veerman denkt echter dat de reden voor de absentie van Joey Veerman elders ligt. “Het helpt Joey niet dat Jonk er als assistent bij is gekomen, denk ik. Joey is in het verleden kritisch geweest op Team Jonk. Dat zal hem niet in dank zijn afgenomen. Ik hoop voor Joey dat ik het mis heb, maar ik zie hem er onder Ronald Koeman niet meer bijkomen.”