Topscorer Depay krijgt diamanten ring van KNVB, Van Persie wil verhaal halen

Memphis Depay en Robin van Persie
Foto: © Imago/Realtimes
26 november 2025, 16:16

Memphis Depay heeft een diamanten ring ontvangen van de KNVB ter gelegenheid van zijn titel als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Het record was jarenlang in handen van Robin van Persie, maar de huidige trainer van Feyenoord heeft hier zelf geen ring voor ontvangen. Op zijn persconferentie van woensdag grapt hij dat het ‘wel netjes zou zijn’ als de KNVB hem alsnog een ring cadeau doet.

Depay kroonde zich in september topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. De spits van Corinthians wist op bezoek bij Litouwen (2-3 zege) al na elf minuten het net te vinden, waarmee hij zijn 51ste treffer voor de nationale ploeg te pakken had. Inmiddels staat Depay alweer op 55 goals in het Oranje.

Woensdag heeft de aanvaller een fraai eerbetoon van de KNVB gekregen voor zijn record. In samenwerking met Gassan presenteerde de bond Depay een diamanten ring als aandenken aan zijn record. Op de voorkant staat de leeuw van de KNVB afgebeeld, met daarbij de woorden ‘Memphis’ en ‘All time top scorer’. Aan de binnenkant van de ring is een kaart van Nederland in de kleuren van de vlag te zien. “Een supermooi gebaar”, zo zegt Depay als hij de ring aangeboden krijgt. “Deze krijgt een mooi plekje ergens. Ze hebben het echt zo mooi gedaan.”

Het doelpuntenrecord van Oranje was voorheen in handen van Van Persie, die in oktober 2013 Patrick Kluivert passeerde op de ranglijst. Op zijn persconferentie krijgt de trainer van Feyenoord de vraag of hij ook een ring heeft ontvangen van de KNVB toen hij het record brak. “Nee, ik heb wel een ring, maar dat is een trouwring”, grapt de oud-spits. “Maar ik heb nooit een ring gehad. Misschien krijg ik ‘m alsnog, dat zou wel netjes zijn, toch?”, zegt Van Persie, terwijl hij begint te lachen. “Ik zal Nigel de Jong (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.) een berichtje sturen.”

Ueda, Valente en Sauer vieren een goal bij Heracles - Feyenoord

Van Persie kritisch op Sauer: 'Dat is veel te weinig'

  Gisteren, 16:20
  • Gisteren, 16:20
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Valentijn Driessen: Van Persie gaat de mist in met wissel Hadj Moussa

  Gisteren, 10:10
  • Gisteren, 10:10
Johan Derksen, Vandaag Inside

Derksen vindt Hadj Moussa-wissel van Van Persie belachelijk: 'Hij acteert de toptrainer'

  ma 24 november, 23:35
  • 24 nov. 23:35
9 reacties
Reageren
9 reacties
Docker
140 Reacties
9 Dagen lid
277 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Lachen als een boer met kiespijn is het. Verongelijkt doen. Treurige meneer.

Martine
163 Reacties
293 Dagen lid
494 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

@Docker je kijkt in de spiegel vermoed ik Je teksten verraden wie en wat je bent

Docker
140 Reacties
9 Dagen lid
277 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Mij maakt het niet uit wat je allemaal vindt.

FC Bal op het dak
8 Reacties
3 Dagen lid
17 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker, dat dus! die heeft er geen verstand van altijd maar commentaar leveren maar zelf zonder inhoud komen. Ik vermoed dat er bij Martine geen spiegel thuis hangt.

ERIMIR
4.022 Reacties
507 Dagen lid
38.596 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Daar heeft van Persie wel een punt. Ik weet niet wat zo'n grapje kost, eigenlijk zouden alle spelers die het record in handen hebben gehad het ook moeten krijgen.

jrnm
1 Reactie
964 Dagen lid
0 Likes
jrnm
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zou niet iedereen die een aandeel in zijn doelpunten ook een ring moeten krijgen, en al het publiek die ervoor gejuicht heeft ook. Kortom gewoon belachelijk om 1 individu te belonen terwijl het een teamsport is

21
321 Reacties
20 Dagen lid
598 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Van Persie heeft iets wat Memphis nooit zal hebben, die iconische goal tegen Spanje. Alleen dat moment al is voor altijd voetbalgeschiedenis. Daar komt bij hoe hij wordt herinnerd in Engeland en het feit dat hij met Feyenoord een Europese hoofdprijs heeft gepakt. The Flying Dutchman, niemand pakt hem dat ooit meer af. In Nederland beseffen we vaak niet eens hoe immens populair Van Persie in het buitenland is. Voor heel veel fans wereldwijd is hij een van de grootste Nederlandse spelers ooit.

ERIMIR
4.022 Reacties
507 Dagen lid
38.596 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Dat klopt, dat was een hele mooie goal tegen Spanje en die voorzet kwam van Daley Blind. Zo zie je maar weer, dat Ajacieden best wel samen met Feyenoorders kunnen samenwerken.

FrankdeG
76 Reacties
9 Dagen lid
176 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Depay is de grootste voetballer van Nederland dus goed om hem daarvoor te belonen. Van Persie moet niet miepen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

