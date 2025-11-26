heeft een diamanten ring ontvangen van de KNVB ter gelegenheid van zijn titel als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Het record was jarenlang in handen van Robin van Persie, maar de huidige trainer van Feyenoord heeft hier zelf geen ring voor ontvangen. Op zijn persconferentie van woensdag grapt hij dat het ‘wel netjes zou zijn’ als de KNVB hem alsnog een ring cadeau doet.

Depay kroonde zich in september topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. De spits van Corinthians wist op bezoek bij Litouwen (2-3 zege) al na elf minuten het net te vinden, waarmee hij zijn 51ste treffer voor de nationale ploeg te pakken had. Inmiddels staat Depay alweer op 55 goals in het Oranje.

Woensdag heeft de aanvaller een fraai eerbetoon van de KNVB gekregen voor zijn record. In samenwerking met Gassan presenteerde de bond Depay een diamanten ring als aandenken aan zijn record. Op de voorkant staat de leeuw van de KNVB afgebeeld, met daarbij de woorden ‘Memphis’ en ‘All time top scorer’. Aan de binnenkant van de ring is een kaart van Nederland in de kleuren van de vlag te zien. “Een supermooi gebaar”, zo zegt Depay als hij de ring aangeboden krijgt. “Deze krijgt een mooi plekje ergens. Ze hebben het echt zo mooi gedaan.”

Het doelpuntenrecord van Oranje was voorheen in handen van Van Persie, die in oktober 2013 Patrick Kluivert passeerde op de ranglijst. Op zijn persconferentie krijgt de trainer van Feyenoord de vraag of hij ook een ring heeft ontvangen van de KNVB toen hij het record brak. “Nee, ik heb wel een ring, maar dat is een trouwring”, grapt de oud-spits. “Maar ik heb nooit een ring gehad. Misschien krijg ik ‘m alsnog, dat zou wel netjes zijn, toch?”, zegt Van Persie, terwijl hij begint te lachen. “Ik zal Nigel de Jong (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.) een berichtje sturen.”

