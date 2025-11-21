Wim Kieft ziet bij Oranje én AZ betere spitsen dan Mexx Meerdink

heeft volgens Wim Kieft nog genoeg stappen te zetten als spits. De oud-voetballer is van mening dat 22-jarige aanvaller zowel bij AZ als bij het Nederlanders elftal niet bovenaan de hiërarchie staat.

Kieft laat zich vrijdag in zijn column voor De Telegraaf lovend uit voor Troy Parrott, Meerdinks concurrent in de spitspositie bij AZ. Parrott vergaarde recentelijk wereldfaam in de WK-kwalificatie namens Ierland, door twee keer te scoren tegen Portugal en zelfs drie doelpunten te maken tegen Hongarije.

“Hij is een echte afmaker en raakte niet onder de indruk van de Meerdink-hype in Nederland”, schrijft Kieft over Parrott. “Sterker: hij werd scherper van de concurrentie. Meerdink is lang niet op het niveau van wat Parrott laat zien bij AZ. Internationaal staat de Ier ook boven zijn concurrent en collega Meerdink. “

“Meerdink worden meer technische kwaliteiten toegedicht, meer skills, een mooie afmaker, die veel facetten van een spits in zijn bagage heeft. Toch lukte het Meerdink voor zijn blessure niet om Parrott uit het elftal van AZ te spelen”, vervolgt Kieft. “Los van het ontbreken van gedrevenheid moet er een hoop gebeuren alvorens Meerdink het niveau van Parrott weet te benaderen. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat hij even goed wordt als de Ier.”

Ook in Oranje ziet Kieft betere opties dan Meerdink. Emanuel Emegha bijvoorbeeld, die afgelopen maandag tegen Litouwen debuteerde voor Nederland. “Emagha is verder dan Meerdink en Brobbey op dit moment en één van de weinigen die als alternatief voor Depay kan dienen”, stelt Kieft. “Emegha is snel, redelijk in de combinatie en vrij goed als aanspeelpunt. Alleen is die laatste stap naar het grote Oranje ook voor Emegha een grote.”

Toch ziet Kieft de positie van Depay in de spits bij Oranje voorlopig niet in gevaar komen: “Mits fit heeft Depay voorlopig weinig van de concurrentie te duchten bij het Nederlands elftal. Op een toernooi als het WK is het voor een bondscoach echter goed als hij een alternatief achter de hand heeft. Het liefst iemand die moet invallen, waarna de puzzelstukjes precies in elkaar vallen.”