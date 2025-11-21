Live voetbal

Peter Bosz beantwoordt vragen over Ajax en het bondscoachschap bij Oranje

Peter Bosz viert vrijdag zijn 62ste verjaardag. De trainer van PSV heeft al veel bereikt in zijn carrière, maar heeft ook nog uitdagingen: zo staat hij open voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Ook wordt hij in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, maar Bosz zegt gelukkig te zijn in Eindhoven.

Vrijdagochtend wordt Bosz gebeld door De 538 Ochtendshow. “Er komen vandaag natuurlijk allerlei felicitaties binnen. Is er al een felicitatie binnen vanuit Zeist, van de KNVB, en misschien ook wel één vanuit Amsterdam? Je naam wordt regelmatig in verband gebracht met Ajax", vraagt presentator Tim Klijn aan Bosz. 

Bosz is gelukkig bij PSV

Artikel gaat verder onder video

De trainer krijgt zijn lachers op de hand met zijn antwoord: "Ik moet je eerlijk zeggen: jullie hebben me net wakker gebeld, dus ik ben er toch niet doorheen gescrold.” Bosz vervolgt dan op serieuze toon. "Nee, ik begrijp de vraag wel, hoor. Maar jongens, ik heb het geweldig naar mijn zin bij PSV."  

"Het is echt een heel warme en fijne club. Ik werk daar samen met fijne mensen en ik heb een geweldig elftal met geweldige spelers”, aldus Bosz, die wel te porren lijkt voor een rol als bondscoach. “Ik zit al bijna 45 jaar in het betaald voetbal. Dan is het bondscoachschap natuurlijk wel iets heel bijzonders. Maar als het niet komt... Ik zei net al dat ik het geweldig naar mijn zin heb bij PSV, perfect." 

Klijn beweert dat Koeman afzwaait na het WK en dat Bosz bovenaan het lijstje van kandidaat-opvolgers staat. "Beide weet ik niet. Ik heb Ronald op de persconferentie horen zeggen dat hij openstaat voor een gesprek. Volgens mij is dat geen uitgemaakte zaak", aldus Bosz. 

Verjaardagscadeau

Heeft Bosz nog cadeaus gekregen voor zijn verjaardag? “Ik heb een prachtig wijnboek gehad, over Italiaanse wijnen.” Als de radio-dj aangeeft dat trainers ook ‘in shape’ moeten blijven, antwoordt Bosz: “Het is ook geen zuipfestijn. Het is gewoon heerlijk ter ontspanning, een lekker rood wijntje.” Rick Romijn grapt: "Misschien moet je een keer een wijntje drinken met Makkelie?” Daarop reageert Bosz met ‘piep, piep, piep’, alsof de lijn verbreekt.

Docker
64 Reacties
4 Dagen lid
114 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je het naar je zin hebt hoef je niet echt na te denken over een andere club dus wat dat betreft zit Bosz blijkbaar in een prima positie. Aan de andere kant kan het balletje raar rollen. Persoonlijk zou ik hem best graag bij Ajax zien, maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij dat nu niet aantrekkelijk vindt. Als bondscoach lijkt hij me geschikter dan Koeman, maar dat moet ook maar blijken als hij die baan pakt. Ik vind Bosz by far de beste trainer in NL.

PSV bril!
224 Reacties
295 Dagen lid
615 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤗

