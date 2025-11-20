Live voetbal

'PSV verwacht rond de winterstop besluit van Bosz over toekomst'

PSV-trainer Peter Bosz
20 november 2025, 08:37

PSV verwacht dat er rond de winterstop duidelijkheid komt rondom de positie van Peter Bosz. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad in een analyse. De 61-jarige oefenmeester beschikt in Eindhoven over een aflopend contract en weet nog niet of en voor hoe lang hij deze wil verlengen.

Bosz is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij de koploper van de Eredivisie en werd de afgelopen twee seizoenen kampioen. Wel zit de ervaren coach in zijn laatste contractjaar. De toekomst van Bosz bij PSV is nog ongewis. Het Eindhovens Dagblad schetst dat hij afgelopen week al liet doorschemeren dat hij zelf nog niet weet of hij zijn verblijf bij PSV voor een of twee jaar zou willen verlengen. "Als Bosz het al wil", klinkt het.

Een nieuwe deal hangt namelijk niet alleen van de voorwaarden af die PSV hem biedt of van een eventuele vacature als bondscoach van Oranje", gaat het ED verder. "Bosz moet zich ook kunnen verenigen met de prijs die de trainersklus bij PSV met zich meebrengt. Hij staat soms dagenlang achter elkaar achttien of negentien uur ‘aan’ en er is vaak geen tijd om iets buiten het voetbal te ondernemen."

De krant stelt wel dat het werken bij PSV Bosz 'uitstekend bevalt'. "In een omgeving waarin hij meer dan serieus meedoet om de nationale prijzen en ze tot nu toe daadwerkelijk wint. Rond de winterstop wordt een besluit verwacht", besluit clubwatcher Rik Elfrink. De voorbije weken wordt Bosz ook veelvuldig in verband gebracht met het bondscoachschap van het Nederlands elftal, waar Ronald Koeman nog een contract tot en met het komende WK heeft.

Docker
54 Reacties
3 Dagen lid
102 Likes
Docker
  • 2
    + 1
Het contract van Bosz loopt volgend jaar zomer af, dus als ik hem was zou ik rustig wachten tot het moment daar is. Of wil hij toch gaan voor het bondscoachschap? Of een combinatie tegelijk met Psv? Zou moeten kunnen. Ik ben zeer benieuwd wat hij gaat doen.

De kikker
239 Reacties
952 Dagen lid
334 Likes
De kikker
  • 0
    + 1
Met Koeman ga je sws never nooit iets winnen.

FrankdeG
28 Reacties
4 Dagen lid
67 Likes
FrankdeG
  • 2
    + 1
Prima, ondertussen rondkijken naar beschikbare trainers zodat ze kunnen doorschakelen indien nodig. Verstandig beleid bij PSV weer. Genoeg trainers die bij de landskampioen van NL willen werken en daarmee ook CL voetbal.

Docker
54 Reacties
3 Dagen lid
102 Likes
Docker
  • 2
    + 1
En wellicht dat kampioenschap ook prolongeren. Ik schat voor nu in dat Psv dat lukt.

FrankdeG
28 Reacties
4 Dagen lid
67 Likes
FrankdeG
  • 3
    + 1
Nu Ajax een tijdelijk dipje heeft zie ik niet wie PSV gaat uitdagen. Zeker niet nu PSV ruim van AZ gewonnen heeft.

Derk62
12 Reacties
834 Dagen lid
10 Likes
Derk62
  • 1
    + 1
Een tijdelijk dipje??🤣🤣🤣

