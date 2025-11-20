PSV verwacht dat er rond de winterstop duidelijkheid komt rondom de positie van Peter Bosz. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad in een analyse. De 61-jarige oefenmeester beschikt in Eindhoven over een aflopend contract en weet nog niet of en voor hoe lang hij deze wil verlengen.

Bosz is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij de koploper van de Eredivisie en werd de afgelopen twee seizoenen kampioen. Wel zit de ervaren coach in zijn laatste contractjaar. De toekomst van Bosz bij PSV is nog ongewis. Het Eindhovens Dagblad schetst dat hij afgelopen week al liet doorschemeren dat hij zelf nog niet weet of hij zijn verblijf bij PSV voor een of twee jaar zou willen verlengen. "Als Bosz het al wil", klinkt het.

Een nieuwe deal hangt namelijk niet alleen van de voorwaarden af die PSV hem biedt of van een eventuele vacature als bondscoach van Oranje", gaat het ED verder. "Bosz moet zich ook kunnen verenigen met de prijs die de trainersklus bij PSV met zich meebrengt. Hij staat soms dagenlang achter elkaar achttien of negentien uur ‘aan’ en er is vaak geen tijd om iets buiten het voetbal te ondernemen."

De krant stelt wel dat het werken bij PSV Bosz 'uitstekend bevalt'. "In een omgeving waarin hij meer dan serieus meedoet om de nationale prijzen en ze tot nu toe daadwerkelijk wint. Rond de winterstop wordt een besluit verwacht", besluit clubwatcher Rik Elfrink. De voorbije weken wordt Bosz ook veelvuldig in verband gebracht met het bondscoachschap van het Nederlands elftal, waar Ronald Koeman nog een contract tot en met het komende WK heeft.