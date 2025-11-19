Valentijn Driessen wil graag dat Ronald Koeman na het WK van komende zomer wordt vervangen door Peter Bosz, zo vertelt hij bij Vandaag Inside. De verslaggever schetste eerder deze week al dat het tussen deze twee trainers gaat voor het bondscoachschap, maar liet daarbij in het midden waar zijn voorkeur ligt.

Koeman heeft nog een contract tot komende zomer bij de KNVB. De bondscoach van Nederland staat er echter voor open om ook na het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten aan te blijven. Aan de andere kant droomt ook Bosz ervan om de leiding te krijgen over het Nederlands elftal. De trainer van PSV beschikt ook over een aflopend contract en is dus beschikbaar. In zijn column van maandagavond schreef Driessen dat het ‘steekspel’ tussen beide trainers is begonnen. Waar zijn eigen voorkeur ligt, liet de verslaggever in het midden.

Woensdagavond sprak de verslaggever van De Telegraaf zich hier wel over uit bij Vandaag Inside. “Koeman krijgt van mij een 7,5, maar wel na het WK weg”, begint Driessen. “Na zes jaar moet je gewoon een andere bondscoach hebben. Ik vind Ronald een prima kerel en hij mag er van mij best langer zitten, maar ik zou graag Peter Bosz als bondscoach zien. Dat is wat avontuurlijker.”

Johan Derksen is het niet met zijn tafelgenoot eens. “Waarom kan een bondscoach er niet tien of vijftien jaar zitten?”, vraagt de oud-voetballer zich af. Daar heeft Driessen wel een antwoord op: “Hij is niet echt een vriendelijke oom voor de spelers.” De verslaggever noemt Vicente del Bosque, die jarenlang bondscoach was van Spanje, een voorbeeld van iemand die wel op die manier in de groep lag. “Hij was een beetje de opa van die voetballers”, aldus Driessen, die herhaalt dat Bosz aangesteld moet worden. “Straks kan hij het niet meer doen, is hij te oud.”