Het Nederlands elftal is tijdens de loting voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten een van de twaalf groepshoofden, zo blijkt uit de nieuwe FIFA-ranking. Oranje verliest wel een plek op de ranglijst, aangezien Brazilië van plek zeven naar plek vijf klimt. Nederland bezet daardoor de zevende plek.

Oranje plaatste zich afgelopen week voor het WK van komende zomer in Noord-Amerika. De ploeg van Ronald Koeman wist na een gelijkspel bij Polen (1-1) in eigen huis kwalificatie af te dwingen door met ruime cijfers van Litouwen te winnen: 4-0. Het Nederlands elftal had voorafgaand aan de interlandperiode de zesde positie in handen, maar zakte naar plek zeven. Brazilië is namelijk twee plekken geklommen en passeerde ook Portugal.

Voor het Nederlands elftal betekent dit dat het zeker een van de twaalf groepshoofden zal zijn bij de loting op 5 december in Washington D.C. Naast de Verenigde Staten, Mexico en Canada gaan de negen landen met de beste plaats op de wereldranglijst pot 1 in. Dat zijn Spanje, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Portugal, Nederland, België en Duitsland. Deze twaalf landen kunnen elkaar dus niet treffen in de groepsfase van het WK.

Tijdens de loting in Washington zullen de 48 deelnemers van het WK worden verdeeld over twaalf groepen van vier teams. 32 ploegen mogen zich vervolgens melden in de zestiende finales. Alle nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase, terwijl ook de acht beste nummers drie zich plaatsen. Op dit moment zijn er nog zes deelnemers onbekend: vier komen uit de Europese play-offs en twee uit de intercontinentale play-offs. In maart zal de beslissing in deze play-offs vallen.