maakte afgelopen maandag in het WK-kwalificatieduel met Litouwen (4-0) zijn debuut voor het Nederlands elftal. Na afloop van de wedstrijd ontving de Feyenoord-middenvelder het welbekende haasje en speechte hij in de kleedkamer voor zijn ploeggenoten en de staf.

Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Sindsdien gaat het snel voor de middenvelder met Italiaanse roots. Valente ontpopte zich al snel tot een vaste waarde in het elftal van trainer Robin van Persie en weet veel indruk te maken, ook in de Europese wedstrijden. Vooralsnog speelde Valente achttien wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij goed was voor één treffer en twee assists.

De goede prestaties van Valente bij Feyenoord zijn ook Oranje-bondscoach Ronald Koeman niet onopgemerkt gebleven. De keuzeheer besloot dan ook om de 22-jarige rechtspoot in zijn selectie op te nemen voor de afgelopen interlandperiode. Tegen Polen bleef Valente de gehele wedstrijd op de bank, maar afgelopen maandag tegen Litouwen mocht hij als invaller dan toch zijn debuut maken. Na 78 minuten spelen kwam hij in de ploeg voor Xavi Simons.

Na afloop ontving Valente uit handen van directeur betaald voetbal Mariannne van Leeuwen het haasje, waarna hij in de kleedkamer mocht speechen. "Boys en staf, ik wil jullie enorm bedanken voor de afgelopen zeven dagen. Er is voor mij een hele grote droom uitgekomen. Ik ben blij dat ik dat met jullie heb kunnen delen en met de staf. Het allerbelangrijkste is dat we ons als groep hebben gekwalificeerd en ik ben trots op jullie", aldus Valente.