was donderdagavond andermaal de grote man bij Feyenoord in de wedstrijd tegen FCSB (4-3 verlies) maar zijn ploeg stortte in nadat de aanwinst uit het veld was gehaald. De wissel was echter vooraf gepland, blijkt achteraf.

Mede dankzij twee assists van Valente speelden de Rotterdammers zich richting een 1-3 voorsprong, maar uiteindelijk ging de ploeg van Robin van Persie alsnog met een nederlaag het veld af. Bij een 2-3 stand kwam Cyle Larin in de ploeg voor Valente; in de absolute slotfase belandde de bal nog tweemaal achter Timon Wellenreuther.

De van FC Groningen overgekomen middenvelder vindt niet dat Feyenoord kwetsbaar wordt als hij afwezig is, zo stelde hij na afloop voor de camera van Ziggo Sport. "Uiteindelijk worden de taken nu niet uitgevoerd. Het ligt dus niet aan één speler: als je met je man meeloopt hoeven er geen problemen te ontstaan. Maar we maken het onszelf zo moeilijk." Valente wilde niet noemen wie er schuldig was aan de tegengoals. "Maar je weet dat als je vandaag niet wint, dat je er dan uit ligt. Met die mentaliteit moet je op het veld staan."

Wissel Valente was vooraf gepland

Dat Valente in de 67e minuut gewisseld werd, was 'vooraf al zo gepland'. Het had daarmee niet rechtstreeks te maken met een blessure die hij opliep in de wedstrijd. "Mijn hand klapte dubbel. Mijn vingers en pols zijn aardig dik op het moment."

Van Persie erkent na afloop dat het spel in balbezit 'steeds minder werd' na de wissel van Valente. "Ik weet niet of dat per se aan Valente ligt, want op een gegeven moment werden de meest simpele keuzes niet goed gemaakt. Die hadden ze misschien ook gemaakt als Valente ook in het veld had gestaan, dat weet ik niet."

Van Persie stelt voorop dat hij Valente 'liever niet wisselt'. "Maar dat heeft ermee te maken met dat hij al een tijdje echt op zijn tandvlees loopt. Dat is niet per se met het oog op aankomende zondag. Hij speelt heel goed, maar zit wel in het rood, om het maar zo te zeggen. Dat moeten we gewoon goed in de gaten blijven houden. Ik wist vandaag op voorhand al dat ik vier wissels moest doen, puur op basis van hoe spelers zich fysiek voelen."

Had Van Persie het advies van de medische staf niet in de wind kunnen slaan? "Achteraf is dat natuurlijk altijd makkelijk, alleen hebben we natuurlijk wel te maken met hoe spelers zich voelen en waar ze vandaan komen. En dat ze nog een hele pittige week moeten spelen. Het ideale scenario is er nu gewoon niet. De reden kennen we. En dan moet je daar het maximale uit halen, door je beste spelers zoveel mogelijk op het veld te hebben. Maar wel heel. Ze moeten wel fit blijven. En dat is de moeilijke balans die je constant moet opmaken."