Feyenoord zakt door het ijs tegen FCSB: vervolg in Europa League schier onmogelijk

11 december 2025, 23:01

Feyenoord heeft in Boekarest een dramatische avond beleefd. De Rotterdammers gaven een 1-3 voorsprong weg tegen FCSB en verloren met 4-3. Daardoor is een vervolg in de Europa League ver weg: Feyenoord heeft slechts drie punten en kan maximaal op negen komen. Als het aankomt op doelsaldo wordt dat ook een lastig verhaal, want dat is momenteel -6.

Feyenoord begon fel, maar keek na elf minuten al tegen een achterstand aan. Ngezana kopte FCSB op voorsprong uit een corner, waarbij Plug werd afgetroefd. De Rotterdammers hadden het initiatief, maar creëerden weinig. Tengstedt miste uit kansrijke positie en leek even later een penalty te krijgen, maar na VAR-ingrijpen draaide de scheidsrechter zijn beslissing terug: Tengstedt had zelf de overtreding veroorzaakt.

Vlak voor rust volgde een indrukwekkende wederopstanding. Eerst kopte Tengstedt uit een corner van Valente knap de 1-1 binnen. Even later zorgde opnieuw Valente voor een beslissende voorzet: Timber knikte bij de tweede paal raak en zette Feyenoord op 1-2, precies op het moment dat FCSB wankelde.

In de openingsfase van de tweede helft leek Feyenoord de wedstrijd te beslissen. Sauer werd diep gestuurd, hield Cretu van zich af en schoot koel door de benen van Tarnovanu: 1-3. Maar FCSB bracht drie verse krachten en een daarvan, Toma, kopte na een voorzet van Cisotti de 2-3 binnen. Wellenreuther redde ogenschijnlijk, maar het horloge van de scheidsrechter gaf aan dat de bal de lijn was gepasseerd.

Daarna viel Feyenoord steeds verder terug. Blessures zorgden voor veel oponthoud en slordigheden. De wissel van Valente haalde de rust uit het team. In de 87ste minuut ging het mis: Thiam was Plug te snel af en kopte de 3-3 binnen, tot frustratie van de Rotterdammers.

Dodelijke mokerslag in blessuretijd

Beide ploegen moesten winnen en de slotfase werd daardoor volledig open. Hadj Moussa had de 3-4 op zijn schoen, maar strandde op de keeper. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd volgde echter de genadeklap.

Bos liet zich eenvoudig van de bal zetten, waarna Cisotti profiteerde en Wellenreuther omspeelde. Hij legde de bal klaar voor Tanase, die van dichtbij binnentikte: 4-3. Boekarest ontplofte; Feyenoord bleef verslagen achter. De ploeg van Van Persie ziet een cruciale kans op Europese overwintering zo door de vingers glippen.

Lees ook:
Feyenoord-speler Luciano Valente

Van Persie volgt plan: fatale wissel Valente was vooraf al gepland

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Quinten Timber FSCB Feyenoord

Feyenoord-fans zijn woest om brute actie van Florin Tanase tegen Quinten Timber

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Danny Vera FSCB Feyenoord

Kijkers twitteren massaal over Danny Vera wanneer Elias Charalambous in beeld komt

  • Gisteren, 21:47
  • Gisteren, 21:47
Reageren
Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.604 Reacties
1.172 Dagen lid
19.017 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Haalt i de kerst? Dat zal zondag wel uitwijzen denk ik? Winst en RvP kan blijven, afgaan en hij ligt eruit? Het spel was nog beroerder dan Ajax gisteren en tja dan in blessuretijd het helemaal weggeven is gewoon jammer.

FrankdeG
251 Reacties
25 Dagen lid
625 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

En de feijenoorders hier riepen aan het begin van het seizoen dat ze wel ff de uefa cup gingen winnen.

Vriendje Stokvis
1.634 Reacties
448 Dagen lid
8.519 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hopen dan maar op verlies.

TripleXXX
82 Reacties
72 Dagen lid
92 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG quote ze maar!

21
536 Reacties
35 Dagen lid
1.353 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG zegt de top 2 meester voorspeller.

FrankdeG
251 Reacties
25 Dagen lid
625 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Crisis in Rotterdam. Wat een vernedering tegen de nummer 10 van Roemenie. Van Persie is het kwijt. Hoe dan?

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
706 Reacties
1.172 Dagen lid
5.049 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dit was een beschamende wedstrijd. Het is duidelijk dat er geen team stond. De selectie heeft twaalf, dertien spelers van niveau. En als er teveel weg vallen dan klopt het niet meer. Teveel B.V. en te weinig voetbal. Te vaak de moeilijke opties. En de wissels maakte het spel zeker niet beter (Valente speelde een goede wedstrijd). Het centrum, de as van het middenveld vielen na de wissels zwaar tegen. Hoe Moussa de bal terugspeelt op Bos, die al een zwaar beroerde wedstrijd speelde, typerend. Zonde. Had niet gehoeven tegen deze tegenstander, maar als dit het niveau is wat je laat zien. Dan is het verdiend. Zo gaan we er zondag ook af.

ERIMIR
4.110 Reacties
522 Dagen lid
38.924 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Valente had niet gewisseld moeten worden, zo heb je de winst uit handen gegeven. Het was allemaal onnodig, het werd daarna allemaal rommeliger.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
960 Reacties
1.172 Dagen lid
3.790 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Deze wedstrijd was ronduit waardeloos. Spelers als Borges, Larin maar ook Sliti zijn gewoon miskopen die veel te veel speeltijd krijgen. Ook Lotomba is matig. Feyenoord moet daarin veel beter zaken gaan doen. De vertoning van vanavond was gewoon beschamend. compleet onnodig deze nederlaag

0laf
1.013 Reacties
1.172 Dagen lid
5.422 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

3-1 voor, niks aan de hand. En het dan zo weggeven. Echt balen van mijn cluppie.

De kikker
309 Reacties
973 Dagen lid
413 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van persie wisselt zijn beste speler valente omdat Europese wedstrijden hem niks interesseren en en dan stort alles in elkaar. Een regelrechte schande.

21
536 Reacties
35 Dagen lid
1.353 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Typisch Feyenoord al sta je zo dik voor en niks aan de hand en dan toch weer zo verkloten..

infielder
260 Reacties
987 Dagen lid
1.295 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord is gewoon een goede club alleen de balans in de selectie is er niet. Dit is toch waardeloos...

VARcheck
115 Reacties
167 Dagen lid
49 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bizarre wedstrijd. Was het geen hands van die nr. 31 ( na de foute pass van Hadj) ?

FCSB - Feyenoord

Steaua Boekarest
4 - 3
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

