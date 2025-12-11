Feyenoord zakt door het ijs tegen FCSB: vervolg in Europa League schier onmogelijk

Feyenoord heeft in Boekarest een dramatische avond beleefd. De Rotterdammers gaven een 1-3 voorsprong weg tegen FCSB en verloren met 4-3. Daardoor is een vervolg in de Europa League ver weg: Feyenoord heeft slechts drie punten en kan maximaal op negen komen. Als het aankomt op doelsaldo wordt dat ook een lastig verhaal, want dat is momenteel -6.

Feyenoord begon fel, maar keek na elf minuten al tegen een achterstand aan. Ngezana kopte FCSB op voorsprong uit een corner, waarbij Plug werd afgetroefd. De Rotterdammers hadden het initiatief, maar creëerden weinig. Tengstedt miste uit kansrijke positie en leek even later een penalty te krijgen, maar na VAR-ingrijpen draaide de scheidsrechter zijn beslissing terug: Tengstedt had zelf de overtreding veroorzaakt.

Vlak voor rust volgde een indrukwekkende wederopstanding. Eerst kopte Tengstedt uit een corner van Valente knap de 1-1 binnen. Even later zorgde opnieuw Valente voor een beslissende voorzet: Timber knikte bij de tweede paal raak en zette Feyenoord op 1-2, precies op het moment dat FCSB wankelde.

In de openingsfase van de tweede helft leek Feyenoord de wedstrijd te beslissen. Sauer werd diep gestuurd, hield Cretu van zich af en schoot koel door de benen van Tarnovanu: 1-3. Maar FCSB bracht drie verse krachten en een daarvan, Toma, kopte na een voorzet van Cisotti de 2-3 binnen. Wellenreuther redde ogenschijnlijk, maar het horloge van de scheidsrechter gaf aan dat de bal de lijn was gepasseerd.

Daarna viel Feyenoord steeds verder terug. Blessures zorgden voor veel oponthoud en slordigheden. De wissel van Valente haalde de rust uit het team. In de 87ste minuut ging het mis: Thiam was Plug te snel af en kopte de 3-3 binnen, tot frustratie van de Rotterdammers.

Dodelijke mokerslag in blessuretijd

Beide ploegen moesten winnen en de slotfase werd daardoor volledig open. Hadj Moussa had de 3-4 op zijn schoen, maar strandde op de keeper. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd volgde echter de genadeklap.

Bos liet zich eenvoudig van de bal zetten, waarna Cisotti profiteerde en Wellenreuther omspeelde. Hij legde de bal klaar voor Tanase, die van dichtbij binnentikte: 4-3. Boekarest ontplofte; Feyenoord bleef verslagen achter. De ploeg van Van Persie ziet een cruciale kans op Europese overwintering zo door de vingers glippen.