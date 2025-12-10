(17) is geschrokken van zijn spel tegen Qarabag. De middenvelder maakte in de met 2-4 gewonnen wedstrijd in Azerbeidzjan geen al te beste indruk en had dat zelf ook door, zo laat hij weten op Snapchat.

"M'n ballieritme (wedstrijdritme) is gewoon echt niet meer hetzelfde. Ik vind het echt eng", schrijft Mokio na afloop van de gewonnen wedstrijd vanuit de kleedkamer van Ajax. Het Belgische talent mocht woensdagavond van trainer Fred Grim eindelijk weer eens in de basis beginnen, maar liet geen sterke indruk achter.

Artikel gaat verder onder video

"Hij speelde echt een hele matige pot. Wel fijn dat hij het zelf doorheeft, dan kan hij snel beginnen met het weer oppakken daarvan", reageert een supporter van Ajax op het bericht van Mokio. "Goed dat hij het zelf nu al opmerkt", zegt een ander.

De afgelopen weken zat Mokio voornamelijk op de bank bij Ajax. Zo bleef hij negentig minuten op de bank in de wedstrijden tegen FC Utrecht en Excelsior. Afgelopen weekend in de wedstrijd tegen FC Utrecht mocht de jonge Belg een kwartier meedoen.