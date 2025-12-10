Live voetbal

Ajax-talent Mokio geschrokken van eigen spel tegen Qarabag: ‘Ik vind het echt eng’

Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis
Foto: © Imago
10 december 2025, 22:58

Jorthy Mokio (17) is geschrokken van zijn spel tegen Qarabag. De middenvelder maakte in de met 2-4 gewonnen wedstrijd in Azerbeidzjan geen al te beste indruk en had dat zelf ook door, zo laat hij weten op Snapchat.

"M'n ballieritme (wedstrijdritme) is gewoon echt niet meer hetzelfde. Ik vind het echt eng", schrijft Mokio na afloop van de gewonnen wedstrijd vanuit de kleedkamer van Ajax. Het Belgische talent mocht woensdagavond van trainer Fred Grim eindelijk weer eens in de basis beginnen, maar liet geen sterke indruk achter.

"Hij speelde echt een hele matige pot. Wel fijn dat hij het zelf doorheeft, dan kan hij snel beginnen met het weer oppakken daarvan", reageert een supporter van Ajax op het bericht van Mokio. "Goed dat hij het zelf nu al opmerkt", zegt een ander.

De afgelopen weken zat Mokio voornamelijk op de bank bij Ajax. Zo bleef hij negentig minuten op de bank in de wedstrijden tegen FC Utrecht en Excelsior. Afgelopen weekend in de wedstrijd tegen FC Utrecht mocht de jonge Belg een kwartier meedoen.

Qarabağ - Ajax

Qarabağ
2 - 4
Ajax
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
9
0
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta
6
2
13
4
Paris SG
5
11
12
5
Inter
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético
6
3
12
8
Liverpool
6
3
12
9
Spurs
6
6
11
10
Dortmund
5
6
10
11
Chelsea
6
5
10
12
Man City
5
5
10
13
Sporting
6
4
10
14
Barcelona
6
3
10
15
Newcastle
5
7
9
16
Marseille
6
3
9
17
Galatasaray
6
0
9
18
Monaco
6
-1
9
19
PSV
6
4
8
20
Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabağ
5
-1
7
22
Napoli
5
-3
7
23
Juventus
5
0
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
6
-9
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

