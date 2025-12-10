Feyenoord neemt het donderdagavond in de Europa League op tegen FCSB. De Rotterdammers kennen de nodige personele problemen, waardoor Robin van Persie de nodige puzzels moet leggen. De verwachting is dat de trainer twee wijzigingen gaat doorvoeren.

Op bezoek bij FCSB staat Timon Wellenreuther naar verwachting onder de lat. Voor zijn neus zal er door de blessure van Tsuyoshi Watanabe wel een wijziging plaatsvinden. Op zijn plaats zou Van Persie kunnen kiezen voor Jan Plug of Thijs Kraaijeveld, maar naar verwachting zal hij Gijs Smal naar het centrum schuiven. Daardoor komt er op linksback een plekje vrij voor Jordan Bos. De rest van de verdediging wordt naar alle waarschijnlijkheid ingevuld door Anel Ahmedhodzic en Jordan Lotomba.

Ook op het middenveld heeft Van Persie te maken met flink wat personele problemen. Sem Steijn liep afgelopen weekend een hamstringblessure op, waardoor hij zo’n zes weken zal moeten toekijken. In-beom Hwang keerde wel weer terug op het trainingsveld, maar zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Daardoor zijn Oussama Targhalline, Quinten Timber en Luciano Valente de enige middenvelders die Van Persie tot zijn beschikking heeft.

Voorin kiest de oefenmeester waarschijnlijk voor één wijziging. Leo Sauer mag naar verwachting weer aan de aftrap verschijnen, wat ten koste gaat van Gonçalo Borges. De rest van de voorhoede bestaat normaal gesproken uit Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Smal, Bos; Targhalline, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.