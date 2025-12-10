Ajax heeft woensdag de eerste zege van het seizoen in de Champions League geboekt bij Qarabag (2-4). Toch wil Wim Kieft niet te hard van stapel lopen met de lof voor de Amsterdammers, zegt hij in de nabeschouwing van Ziggo Sport. Volgens de oud-spits moet men wel reëel naar de wedstrijd kijken en concluderen dat Ajax en Qarabag allebei niet zo goed waren.
Ajax wist woensdag de eerste zege in de Champions League en de derde zege op rij te boeken, door met 2-4 te winnen bij Qarabag. Lang leek het erop dat de Amsterdammers opnieuw zouden verliezen in het miljardenbal, omdat de bezoekers de betere kansen kregen en vlak na rust op 2-1 kwamen. In de laatste tien minuten sloeg de ploeg van Fred Grim echter drie keer toe, waardoor de punten meegingen naar Amsterdam.
In de nabeschouwing vraagt Wytse van der Goot wat deze wedstrijd over Ajax zegt. “We moeten natuurlijk ook wel reëel blijven”, antwoordt Kieft direct. “De tegenstand was niet geweldig en Ajax was zelf ook niet geweldig. Ze blijven uiteindelijk miraculeus in de wedstrijd en slepen ‘m eruit. Hopelijk voor Ajax geeft dat vertrouwen naar de wedstrijd tegen Feyenoord toe.” De oud-voetballer benadrukt dat dit ook voor Grim prettig is, aangezien de Amsterdammers onder zijn leiding nu drie keer achter elkaar hebben gewonnen. “Ongekende weelde in Amsterdam. Maar je moet wel oppassen dat je niet overmoedig wordt.”
Theo Janssen wil wel een positief punt aanhalen. “Je scoort vandaag vier keer”, aldus de oud-middenvelder. “Het negatieve is dat je heel veel kansen weggeeft. Daar moeten ze echt wel iets beter in gaan staan.” Dat kan volgens de voormalig Ajacied het best door Ko Itakura van het middenveld af te halen, waar hij hem absoluut niet goed vindt.
Tuurlijk is dit niet opeens de ommezwaai, maar wel lekker voor tijdens het proces. Soms moet je ook gewoon spelen voor de punten en niet voor het mooie voetbal. Dan is het spel maar niet goed, zolang je uiteindelijk maar de punten hebt.
