heeft na afloop van PSV - Atlético Madrid (2-3) de hand in eigen boezem gestoken. De aanvaller was weliswaar aangever bij de 1-0 van Guus Til, maar miste voor de gelijkmaker van de bezoekers twee enorme kansen. Die had hij zeker af moeten maken, geeft Driouech na afloop aan.

Driouech was in het begin van de wedstrijd tegen Atlético Madrid zeer aanwezig. De buitenspeler werd na tien minuten weggestoken door Joey Veerman, waarna hij in het strafschopgebied goed het overzicht behield en Til een niet te missen kans gaf: 1-0. Niet veel later kreeg Driouech een uitgelezen kans op 2-0, maar waar een schot met links kansrijker was, probeerde de Marokkaan het met buitenkant rechts. Daardoor ging de bal naast.

Artikel gaat verder onder video

In minuut 27 kreeg Driouech misschien nog wel een grotere kans op de 2-0, toen hij de bal van Til in de voeten kreeg en oog in oog met Jan Oblak stond. De aanvaller hoefde de bal alleen nog maar in de verre hoek te schuiven, maar besloot af te leggen, waardoor de verdediging kon wegwerken. Uiteindelijk wist Atlético het duel met 2-3 te winnen, waardoor het dure missers waren van Driouech.

Na de wedstrijd steekt hij de hand in eigen boezem. “Het is zonde, want ik moet eigenlijk twee keer scoren”, begint hij bij Ziggo Sport. “Dit soort wedstrijden worden bepaald op details, dus het is zonde dat ik niet heb gescoord. Maar wel de assist op Guus, natuurlijk”, licht hij een positieve noot uit.

Met name bij zijn tweede kans had Driouech zelfzuchtig moeten zijn in plaats van afleggen, geeft hij toe. “Superdom natuurlijk. Ik dacht dat ik de verdediger te slim af was… Die moet ik gewoon zelf schieten.” De Marokkaan stelt dat het gebrek aan wedstrijdritme ervoor zorgde dat hij hier de verkeerde keuze maakte. “Als je veel speelt, denk je niet na bij zulke kansen.”