Live voetbal

Driouech steekt hand in eigen boezem na nederlaag: ‘Ik moet twee keer scoren’

Couhaib Driouech van PSV
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
9 december 2025, 23:23

Couhaib Driouech heeft na afloop van PSV - Atlético Madrid (2-3) de hand in eigen boezem gestoken. De aanvaller was weliswaar aangever bij de 1-0 van Guus Til, maar miste voor de gelijkmaker van de bezoekers twee enorme kansen. Die had hij zeker af moeten maken, geeft Driouech na afloop aan.

Driouech was in het begin van de wedstrijd tegen Atlético Madrid zeer aanwezig. De buitenspeler werd na tien minuten weggestoken door Joey Veerman, waarna hij in het strafschopgebied goed het overzicht behield en Til een niet te missen kans gaf: 1-0. Niet veel later kreeg Driouech een uitgelezen kans op 2-0, maar waar een schot met links kansrijker was, probeerde de Marokkaan het met buitenkant rechts. Daardoor ging de bal naast.

Artikel gaat verder onder video

In minuut 27 kreeg Driouech misschien nog wel een grotere kans op de 2-0, toen hij de bal van Til in de voeten kreeg en oog in oog met Jan Oblak stond. De aanvaller hoefde de bal alleen nog maar in de verre hoek te schuiven, maar besloot af te leggen, waardoor de verdediging kon wegwerken. Uiteindelijk wist Atlético het duel met 2-3 te winnen, waardoor het dure missers waren van Driouech.

Na de wedstrijd steekt hij de hand in eigen boezem. “Het is zonde, want ik moet eigenlijk twee keer scoren”, begint hij bij Ziggo Sport. “Dit soort wedstrijden worden bepaald op details, dus het is zonde dat ik niet heb gescoord. Maar wel de assist op Guus, natuurlijk”, licht hij een positieve noot uit.

Met name bij zijn tweede kans had Driouech zelfzuchtig moeten zijn in plaats van afleggen, geeft hij toe. “Superdom natuurlijk. Ik dacht dat ik de verdediger te slim af was… Die moet ik gewoon zelf schieten.” De Marokkaan stelt dat het gebrek aan wedstrijdritme ervoor zorgde dat hij hier de verkeerde keuze maakte. “Als je veel speelt, denk je niet na bij zulke kansen.”

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Dominik Szoboszlai van Liverpool

Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Dávid Hancko tijdens PSV - Atlético Madrid

PSV laat Atlético Madrid ontsnappen en verliest onnodig

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Atlético

PSV
2 - 3
Atlético Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Couhaib Driouech

Couhaib Driouech
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (17 apr. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
12
0
2024/2025
Jong PSV
3
2
2024/2025
PSV
15
2
2023/2024
Excelsior
26
6

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta
6
2
13
4
Paris SG
5
11
12
5
Inter
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético
6
3
12
8
Liverpool
6
3
12
9
Spurs
6
6
11
10
Dortmund
5
6
10
11
Chelsea
6
5
10
12
Man City
5
5
10
13
Sporting
6
4
10
14
Barcelona
6
3
10
15
Newcastle
5
7
9
16
Marseille
6
3
9
17
Galatasaray
6
0
9
18
Monaco
6
-1
9
19
PSV
6
4
8
20
Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabağ
5
-1
7
22
Napoli
5
-3
7
23
Juventus
5
0
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
6
-9
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel