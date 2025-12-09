PSV laat Atlético Madrid ontsnappen en verliest onnodig

PSV heeft dinsdagavond in de Champions League een onnodige 2-3 nederlaag geleden tegen Atlético Madrid. De Eindhovenaren gingen goed van start met een snelle openingstreffer, maar verzuimden vervolgens om het duel te beslissen. Met een gelijkmaker voor rust en twee treffers na de pauze kantelden de Madrilenen het duel. Een late aansluitingstreffer zorgde nog voor een spannend slotoffensief, maar PSV was niet bij machte om een gelijkmaker te produceren.

PSV schoot na een rommelige openingsfase fel uit de startblokken en had na tien minuten al prijs. Couhaib Driouech ontsnapte aan Molina en legde panklaar af op Til, die de 1-0 eenvoudig binnen werkte. De buitenspeler bleef daarna een voortdurende plaag voor de Spaanse defensie: eerst zag hij een schot net naast gaan, later had hij de 2-0 voor het inschieten, maar besloot af te leggen en liet zo een enorme kans onbenut. Ismael Saibari werd eveneens gevaarlijk nadat Driouech hem vrijspeelde in de zestien, maar diens inzet werd geblokt. Atlético had moeite om onder de druk uit te voetballen, al kwam Alexender Sørloth eenmaal door de rug van Yarek Gasiorowski weg, maar dat moment werd afgevlagd.

Artikel gaat verder onder video

Naarmate de eerste helft vorderde, verloor PSV de controle en kwam Atlético nadrukkelijker in de wedstrijd. Er volgden meerdere waarschuwingen van onder meer Barrios, die Kovar met twee afstandsschoten tot reddingen dwong. Na slordig balverlies van PSV-verdediger Gasiorowski, die in de drukte werd aangespeed, was het uiteindelijk Julian Álvarez die profiteerde: op aangeven van Sørloth tikte hij de 1-1 binnen. Kort voor rust kreeg Sørloth nog een schotkans, maar Kovar lag in de weg, waardoor beide ploegen met een 1-1 stand de kleedkamers opzochten.

PSV begon energiek aan de tweede helft en meldde zich direct bij Oblak, maar kreeg al snel een tik te verwerken. Een rebound na een afstandsknal van Molina werd door David Hancko binnengewerkt, waardoor Atlético vroeg in het tweede bedrijf de leiding nam. Nog geen vijf minuten later liep de schade verder op: Sørloth kopte raak uit een perfecte voorzet van Barrios en zette de Spanjaarden op 1-3.

PSV probeerde zich vervolgens te herpakken, maar het was Atlético dat de controle wist te houden. Al kreeg de thuisploeg wel enkele mogelijkheden via onder meer Driouech en Pepi. Tien minuten voor tijd bracht Peter Bosz ook nog de teruggekeerde Ivan Perisic in de ploeg en de Kroaat toonde zich vrijwel direct belangrijk. Enkele minuten na zijn invalbeurt legde de ervaren buitenspeler af op Pepi, die de 2-3 achter Jan Oblak schoot. Vlak voor het ingaan van de blessuretijd kreeg invaller Armando Obispo dé uitgelezen kans op de gelijkmaker. De verdediger kon zich onsterfelijk maken maar schoof een niet te missen kans naast.