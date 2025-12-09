Live voetbal

PSV laat Atlético Madrid ontsnappen en verliest onnodig

Dávid Hancko tijdens PSV - Atlético Madrid
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
9 december 2025, 22:57

PSV heeft dinsdagavond in de Champions League een onnodige 2-3 nederlaag geleden tegen Atlético Madrid. De Eindhovenaren gingen goed van start met een snelle openingstreffer, maar verzuimden vervolgens om het duel te beslissen. Met een gelijkmaker voor rust en twee treffers na de pauze kantelden de Madrilenen het duel. Een late aansluitingstreffer zorgde nog voor een spannend slotoffensief, maar PSV was niet bij machte om een gelijkmaker te produceren.

PSV schoot na een rommelige openingsfase fel uit de startblokken en had na tien minuten al prijs. Couhaib Driouech ontsnapte aan Molina en legde panklaar af op Til, die de 1-0 eenvoudig binnen werkte. De buitenspeler bleef daarna een voortdurende plaag voor de Spaanse defensie: eerst zag hij een schot net naast gaan, later had hij de 2-0 voor het inschieten, maar besloot af te leggen en liet zo een enorme kans onbenut. Ismael Saibari werd eveneens gevaarlijk nadat Driouech hem vrijspeelde in de zestien, maar diens inzet werd geblokt. Atlético had moeite om onder de druk uit te voetballen, al kwam Alexender Sørloth eenmaal door de rug van Yarek Gasiorowski weg, maar dat moment werd afgevlagd.

Naarmate de eerste helft vorderde, verloor PSV de controle en kwam Atlético nadrukkelijker in de wedstrijd. Er volgden meerdere waarschuwingen van onder meer Barrios, die Kovar met twee afstandsschoten tot reddingen dwong. Na slordig balverlies van PSV-verdediger Gasiorowski, die in de drukte werd aangespeed, was het uiteindelijk Julian Álvarez die profiteerde: op aangeven van Sørloth tikte hij de 1-1 binnen. Kort voor rust kreeg Sørloth nog een schotkans, maar Kovar lag in de weg, waardoor beide ploegen met een 1-1 stand de kleedkamers opzochten.

PSV begon energiek aan de tweede helft en meldde zich direct bij Oblak, maar kreeg al snel een tik te verwerken. Een rebound na een afstandsknal van Molina werd door David Hancko binnengewerkt, waardoor Atlético vroeg in het tweede bedrijf de leiding nam. Nog geen vijf minuten later liep de schade verder op: Sørloth kopte raak uit een perfecte voorzet van Barrios en zette de Spanjaarden op 1-3.

PSV probeerde zich vervolgens te herpakken, maar het was Atlético dat de controle wist te houden. Al kreeg de thuisploeg wel enkele mogelijkheden via onder meer Driouech en Pepi. Tien minuten voor tijd bracht Peter Bosz ook nog de teruggekeerde Ivan Perisic in de ploeg en de Kroaat toonde zich vrijwel direct belangrijk. Enkele minuten na zijn invalbeurt legde de ervaren buitenspeler af op Pepi, die de 2-3 achter Jan Oblak schoot. Vlak voor het ingaan van de blessuretijd kreeg invaller Armando Obispo dé uitgelezen kans op de gelijkmaker. De verdediger kon zich onsterfelijk maken maar schoof een niet te missen kans naast.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
257 Reacties
313 Dagen lid
656 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pfff was idd niet nodig. Dat verdedigend opbouwen is leuk als het lukt.... Maar kost gewoon een paar jaar van me leven😅

BartVanderVeen24
717 Reacties
1.170 Dagen lid
3.681 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril!weer een fout van kovar. Ik vind het een matige keeper

Ajeto!
585 Reacties
1.170 Dagen lid
3.726 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril!, in 90 minuten tijd weer 5 jaar ouder geworden? Ik hoop voor u dat uw lichaam dat niet zo snel mee gaat

PSV bril!
257 Reacties
313 Dagen lid
656 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@BartVanderVeen24 hij kan best goed keepen vind ik, alleen schat ie sommige spelsituaties totaal verkeerd in, zo blijkt maar weer.

De kikker
300 Reacties
971 Dagen lid
409 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jammer van alle Nederlandse ploegen in Europa dacht ik dat psv als enige wat punten zou pakken. Wordt weer een dramaweek voor de coefficientiepunten.

21
524 Reacties
33 Dagen lid
1.335 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer van het verlies maar toch weer een goed PSV gezien!

FrankdeG
230 Reacties
23 Dagen lid
559 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De landskampioen is zelf de grootste vijand. Athletico werd koekoek gespeeld de eerste helft, maar PSV toonde zich genadig en vergat de tegenstander met een 3-0 de rust in te sturen. Pakjesavond was laat in Eindhoven en die werden dankbaar uitgepakt door Athletico. Nederlands hoop in de coefficienten deed zichzelf enorm te kort want deze tegenstander had gewoon met 0 punten weggestuurd moeten worden. Toch was het voetbal zoals Ahmadi altijd aanhaalt van CL niveau. De CL hyme klonk weer mooi door het stadion. Het is alleen spijtig dat de landskampioen zichzelf vergat te belonen. Desondanks zullen de vernederingen die Liverpool en Napoli hebben moeten ondergaan van historische waarde blijven dit CL seizoen. Newcastle en Bayern gaan het vrees ik niet worden.

PSV - Atlético

PSV
2 - 3
Atlético Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Paris SG
5
11
12
3
Bayern München
5
9
12
4
Inter
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Dortmund
5
6
10
7
Chelsea
5
6
10
8
Sporting
5
6
10
9
Man City
5
5
10
10
Atalanta
5
1
10
11
Newcastle
5
7
9
12
Atlético
5
2
9
13
Liverpool
5
2
9
14
Galatasaray
5
1
9
15
PSV
5
5
8
16
Spurs
5
3
8
17
Leverkusen
5
-2
8
18
Barcelona
5
2
7
19
Qarabağ
5
-1
7
20
Napoli
5
-3
7
21
Marseille
5
2
6
22
Juventus
5
0
6
23
Monaco
5
-2
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
5
-7
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
Frankfurt
5
-7
4
30
København
5
-7
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
5
-6
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

