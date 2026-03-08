Nieuwe beelden: Ismael Saibari provoceert Wouter Goes na winnende treffer PSV

Wouter Goes zat zaterdagavond tijdens PSV - AZ (2-1) behoorlijk in het hoofd van Ismael Saibari. Op nieuwe beelden is te zien hoe de middenvelder zijn gram haalde na de winnende treffer van Ricardo Pepi.
Goes en Saibari waren zaterdagavond beiden erg aanwezig tijdens het competitieduel tussen PSV en AZ. De centrumverdediger van AZ zorgde een aantal keer met onsportief gedrag voor behoorlijk veel irritatie bij PSV. Het leidde na afloop zelfs tot een veeg uit de pan van PSV-trainer Peter Bosz aan het adres van Goes.
Ook Saibari liet zich niet onbetuigd. De middenvelder van PSV maakte meermaals een geïrriteerde indruk en liet zijn frustraties de vrije loop na het einde van de eerste helft.
Saibari liep onder begeleiding van assistent-trainer Ibrahim Afellay van het veld en trapte een reclamezuil om. Eerder in de wedstrijd liet hij zich gaan richting scheidsrechter arbiter Sander van der Eijk, met meerdere wegwerpgebaren en geschreeuw. Ploeggenoot Ricardo Pepi moest Saibari toen tot bedaren brengen.
De emoties zaten overduidelijk hoog bij Saibari, want op nieuwe beelden, gefilmd vanuit het supportersvak van PSV, is te zien hoe de Marokkaans international na de winnende treffer van Pepi in minuut 86 zijn gram haalde bij Goes. Saibari juichte opzichtig in het gezicht van de AZ-verdediger.
