Alfred Schreuder werd dinsdagmiddag aangesteld als assistent-trainer van Julian Nagelsmann bij Duitsland. In gesprek met ESPN laat de voormalig trainer van Ajax en FC Twente dat zijn familie hem hier direct mee plaagde. In de familie-app kreeg Schreuder de foto van Ronald Koeman die zijn kont afveegt met een Duits shirt doorgestuurd.

Dinsdagmiddag werd duidelijk dat Schreuder met Duitsland naar het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat. De trainer van het Saudische Al-Diraiyah gaat aan de slag als assistent van Nagelsmann, met wie hij eerder samenwerkte bij TSG Hoffenheim.

In gesprek met ESPN laat Schreuder weten dat het voor hem als een ‘verrassing’ kwam dat de Duitse bondscoach hem enkele weken geleden benaderde. “Maar het is een mooie kans om mee te gaan.” In het verleden heeft Nagelsmann hem al eens eerder gevraagd, maar toen koos Schreuder ervoor om een half jaar vrij te nemen.

In zijn familie-app werd Schreuder direct geplaagd met het feit dat hij voor de rivaal van Nederland gaat werken. “Mijn familie stuurde al gelijk die foto van dat shirt met Ronald Koeman”, geeft de 53-jarige coach aan. Schreuder doelt op de foto van het EK in 1988, toen Koeman een shirtje had geruild met Olaf Thon en dit vervolgens gebruikte om zijn achterwerk mee af te vegen. “Maar dat ligt achter ons. Ik denk dat het respect heel groot is voor beide landen”, gaat Schreuder verder. “Het is voor Nederland en Duitsland mooi dat ze bij het WK zijn.”