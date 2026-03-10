Opsteker voor Koeman: Flekken maakt na zeven weken rentree op trainingsveld

staat weer op het trainingsveld, zo meldt zijn club Bayer Leverkusen op X. De tienvoudig international van het Nederlands elftal moest de afgelopen anderhalve maand vanwege een blessure verstek laten gaan bij de huidige nummer zes van de Bundesliga.

Flekken (32) is al jaren een vast gezicht in de selectie van Oranje, waarvoor hij in maart 2022 debuteerde. De keeper verruilde het Engelse Brentford afgelopen zomer voor Bayer Leverkusen, waar hij direct een basisplaats veroverde onder Erik ten Hag, die echter al na twee wedstrijden op straat werd gezet. Ten Hags opvolger, de Deen Kasper Hjulmand, liet Flekken echter 'gewoon' staan.

Op 17 januari ging het voor Flekken echter mis in het uitduel bij Hoffenheim (1-0 verlies). Na een uur spelen moest de doelman zich vanwege een knieblessure laten vervangen. Over zijn herstel was tot vandaag (dinsdag) weinig duidelijkheid, maar algemeen werd aangenomen dat de interlandperiode van eind deze maand te vroeg zou komen. Oranje oefent op 27 maart in Amsterdam tegen Noorwegen en op 31 maart in Eindhoven tegen Ecuador.

Tot overmaat van ramp raakte ook de andere stand-in van eerste keus Bart Verbruggen, Sunderland-doelman Robin Roefs, vorige week geblesseerd. De van NEC overgekomen keeper moet naar verwachting een week of drie toekijken vanwege een hamstringkwetsuur, waardoor ook achter zijn naam een vraagteken staat voor de interlands van maart.

Alternatieven voor Flekken en Roefs in Oranje

Als Flekken en/of Roefs af moet zeggen voor de komende interlandperiode, dan moet Koeman op zoek naar één of twee andere keepers. Nick Olij, die in zijn tijd bij Sparta Rotterdam geregeld werd opgeroepen, keepte dit seizoen nog geen minuut voor PSV en lijkt derhalve geen optie meer. Marco Bizot (Aston Villa) zag op zijn beurt vanwege privéomstandigheden af van een plek in de EK-selectie van 2024 en werd sindsdien niet meer opgeroepen.

Dat opent wellicht de deur voor Justin Bijlow. Sinds hij afgelopen winter van Feyenoord naar Genoa verkaste laat de achtvoudig international zien het keepen nog lang niet verleerd te zijn. Ook Joël Drommel, die door PSV wordt verhuurd aan Sparta en op Het Kasteel veelvuldig indruk maakt, zou weleens in beeld kunnen komen voor een rentree in de selectie.