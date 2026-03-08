Quilindschy Hartman is een halfjaar geleden bekeerd tot de islam. Op het clubkanaal van zijn club Burnley vertelt de verdediger onder meer hoe hij de ramadan ervaart.
Hartman legt uit dat hij voor het eerst deelneemt aan de ramadan, de voor moslims heilige maand waarin zij tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en drinken. “Naarmate de ramadan dichterbij komt, leer je beter waarom we het doen en wat het betekent. Je probeert een beter mens te zijn. Je probeert elke dag een goed persoon te zijn, maar je probeert het deze maand nog meer.”
“Saamhorigheid”, noemt Hartman als sleutelwoord. “Je ontmoet meer mensen. Ik ontmoette in mijn eerste week als moslim al veel moslims. Dat is mooi.”
“Bij Burnley hebben we een paar andere jongens die vasten”, vervolgt de voormalig Feyenoorder en vijfvoudig international van Nederland. “We proberen om samen te bidden. De andere jongens kunnen me meer uitleg geven, want ze hebben het vaker gedaan dan ik. We krijgen ook hulp van de club. We mogen later bij de club komen. We hoeven het ontbijt niet bij te wonen. Op wedstrijddagen krijgen we ons eten al heel vroeg, om vijf uur ’s ochtends.”
Hartman is tot slot blij dat de Premier League tijdens wedstrijden drinkpauzes inlast, zodat de moslimvoetballers hun vasten kunnen verbreken. “Het is mooi om te zien dat de Premier League aan elke speler denkt. Ik voel me erg begrepen. Dat is mooi.”
