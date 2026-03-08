Live voetbal 12

Quilindschy Hartman bekeerd tot islam: zo beleeft hij de ramadan op wedstrijddagen

Nederlands elftal Oranje Hartman
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
8 maart 2026, 14:30

Quilindschy Hartman is een halfjaar geleden bekeerd tot de islam. Op het clubkanaal van zijn club Burnley vertelt de verdediger onder meer hoe hij de ramadan ervaart.

Hartman legt uit dat hij voor het eerst deelneemt aan de ramadan, de voor moslims heilige maand waarin zij tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en drinken. “Naarmate de ramadan dichterbij komt, leer je beter waarom we het doen en wat het betekent. Je probeert een beter mens te zijn. Je probeert elke dag een goed persoon te zijn, maar je probeert het deze maand nog meer.”

“Saamhorigheid”, noemt Hartman als sleutelwoord. “Je ontmoet meer mensen. Ik ontmoette in mijn eerste week als moslim al veel moslims. Dat is mooi.”

“Bij Burnley hebben we een paar andere jongens die vasten”, vervolgt de voormalig Feyenoorder en vijfvoudig international van Nederland. “We proberen om samen te bidden. De andere jongens kunnen me meer uitleg geven, want ze hebben het vaker gedaan dan ik. We krijgen ook hulp van de club. We mogen later bij de club komen. We hoeven het ontbijt niet bij te wonen. Op wedstrijddagen krijgen we ons eten al heel vroeg, om vijf uur ’s ochtends.”

Artikel gaat verder onder video

Hartman is tot slot blij dat de Premier League tijdens wedstrijden drinkpauzes inlast, zodat de moslimvoetballers hun vasten kunnen verbreken. “Het is mooi om te zien dat de Premier League aan elke speler denkt. Ik voel me erg begrepen. Dat is mooi.”

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Matthijs de Ligt, Ronald Koeman en Justin Bijlow

Bijlow plots weer in beeld bij Oranje, twee spelers verliezen status van 'WK-zekerheidje'

  • vr 6 maart, 10:20
  • 6 mrt. 10:20
  • 6
Loting voor het WK 2026

Slecht nieuws voor tv-kijkers: reclameblokken tíjdens (!) WK-wedstrijden

  • vr 6 maart, 09:10
  • 6 mrt. 09:10
  • 2
Xavi Simons bij Tottenham Hotspur

Xavi Simons optimistisch over Oranje: 'Je kunt gewoon het WK winnen'

  • do 5 maart, 21:31
  • 5 mrt. 21:31
  • 3
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajeto!
636 Reacties
1.259 Dagen lid
3.800 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Je betaal als club een rijkelijk salaris en op het moment van spelen heb je ze eigenlijk niet in topvorm omdat het lichaam niet voldoende brandstof heeft om een volle wedstrijd te spelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajeto!
636 Reacties
1.259 Dagen lid
3.800 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Je betaal als club een rijkelijk salaris en op het moment van spelen heb je ze eigenlijk niet in topvorm omdat het lichaam niet voldoende brandstof heeft om een volle wedstrijd te spelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
15
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws