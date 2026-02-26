heeft op de training van FC Barcelona een blessure opgelopen, zo weet het Spaanse Sport. De eerste prognose is dat de Nederlander zo’n drie tot vier weken aan de kant staat, waardoor hij een twijfelgeval is voor de laatste interlandperiode voor het WK van komende zomer.

De Jong was de afgelopen weken lekker op dreef bij Barcelona. De middenvelder droeg de voorbije wedstrijden steevast de aanvoerdersband en tekende afgelopen weekend voor zijn eerste treffer van het seizoen in de thuiswedstrijd tegen Levante (3-0). Nu lijkt daar voorlopig een einde aan te komen. Volgens Sport heeft De Jong namelijk een blessure opgelopen op de training.

De middenvelder wordt momenteel onderzocht, maar de kans is groot dat hij de komende weken moet toekijken. Het zou gaan om een hamstringblessure en bronnen dicht bij de speler laten aan de krant weten dat de kwetsuur De Jong in ieder geval drie tot vier weken aan de kant zal houden. Zodra de onderzoeken zijn afgerond, zal er meer duidelijkheid zijn over de fysieke gesteldheid van de Nederlander.

Voor Ronald Koeman betekent dit dat hij in maart mogelijk geen beroep kan doen op De Jong in de laatste interlandperiode voor het WK. Oranje neemt het over ruim vier weken in oefenduels op tegen Noorwegen en Ecuador. In juni reist het Nederlands elftal vervolgens af naar de Verenigde Staten voor het mondiale eindtoernooi.