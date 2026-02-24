Trainer Hans-Dieter Flick heeft de wind er flink onder bij FC Barcelona. In een dubbelinterview onthullen Ferran Torres en Pedri dat de Duitser gigantische boetes oplegt aan spelers die te laat komen op de wedstrijddag.

Spelers die te laat komen, het komt overal voor. Zo werd Ismael Saibari bij PSV vorig seizoen buiten de selectie gehouden voor het uitduel met Arsenal in de Champions League, omdat de aanvallende middenvelder er 'niet voor het eerst' niet in slaagde om zich tijdig te melden, aldus trainer Peter Bosz destijds.

Afgelopen weekend hield sc Heerenveen-trainer Robin Veldman in het uitduel bij datzelfde PSV twee spelers, Maxence Rivera en Vasilios Zagaritis, buiten zijn basisopstelling omdat het duo te laat kwam voor de wedstrijdbespreking. Rivera en Zagaritis vielen in de tweede helft allebei nog wel in bij de Friezen, die in Eindhoven met 3-1 ten onder gingen.

Saibari, Rivera en Zagaritis komen onder Bosz en Veldman nog goed weg, als je het vergelijkt met de situatie bij Barcelona. "Flick hecht heel veel waarde aan punctualiteit in de kleedkamer. Hij vindt te laat komen op een wedstrijddag een teken van gebrek aan focus", leggen Torres en Pedri uit in de talkshow El Hormiguero. "Wie tien minuten te laat komt, krijgt een boete van 40.000 euro", vertelt Pedri vervolgens. "Als je twintig minuten te laat bent, dan kun je beter thuisblijven", aldus de middenvelder.