Van der Vaart over De Jong: 'Dienend? Dat woord wil ik niet horen!'

Rondo over Frenkie de Jong
Foto: © Rondo
Luuk van Grinsven
23 februari 2026, 22:42

Het eerste doelpunt van het seizoen van Frenkie de Jong heeft maandagavond voor discussie gezorgd bij Rondo. De middenvelder van FC Barcelona maakte de tweede treffer in de thuiswedstrijd tegen Levante UD. Rafael van der Vaart ziet in De Jong een wereldspeler, maar denkt dat het maken van doelpunten hem nóg beter maakt. Tegelijkertijd wil de analist de term ‘dienend’ niet aan de Nederlandse topspeler koppelen.

Tijdens Rondo wordt de vergelijking gemaakt tussen Sergio Busquets en De Jong. “Die twee hebben hetzelfde: ze kunnen allebei niet schieten”, stelt Wesley Sneijder. “Deze jongen (De Jong, red.) heeft veel meer kwaliteiten, maar niet dat hij goals of assists maakt. Hij is meer een verbindingsspeler. Ik vind het knap hoe hij is teruggekomen na zijn blessure. Moet je eens kijken: hij is gewoon captain van FC Barcelona”, aldus Sneijder.

De recordinternational vindt dat niemand hoeft te verwachten dat De Jong veel doelpunten aan zijn spel toevoegt. Van der Vaart reageert: “Je moet wel een beetje aan zijn ontwikkeling denken. Echt waar: hij heeft het Nederlands elftal teruggebracht naar een niveau waarvan we denken: hier kunnen we wat mee. Als hij niet meedoet op een WK, hoeven we niet te gaan. Als hij meedoet, hebben we een kans.”

Van der Vaart twijfelt wel over de rol van De Jong, die voor het Nederlands elftal weinig scoort. Theo Janssen zegt: “Hij is zo goed op zijn positie, en zo dienend. Door hem gaan de andere negen spelers beter spelen.” De analist ziet dat De Jong zich soms verraadt met zijn kwaliteiten voor het doel: “Hij heeft het in zich, maar hij vindt het helemaal niet erg om er twee per seizoen te maken.”

Van der Vaart: ‘Frenkie is de beste middenvelder van de wereld op dit moment’

Van der Vaart: “Ik vind het wel erg, want ik vind Frenkie de beste middenvelder ter wereld op dit moment, en jullie hebben al een paar keer het woord ‘dienend’ genoemd. Dat woord wil ik liever niet horen.” Janssen licht zijn woordkeuze toe: “Verdedigend is hij degene die de gaten dichtgooit en in balbezit versnelt hij het spel. Hij bepaalt het tempo, dat is zijn kwaliteit”, aldus de ex-middenvelder. “Hij is dus dienend in het belang van het team”, concludeert Wytse van der Goot.

