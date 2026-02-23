Live voetbal 3

Dick Schreuder heeft zich zaterdagavond duidelijk geprofileerd als nieuwe trainer voor Ajax, vindt Johan Derksen. Onder zijn leiding speelde NEC een sterke wedstrijd tegen Ajax (1-1). Het vertoonde voetbal is jaloersmakend voor NEC, stelt Derksen in Vandaag Inside.

Zijn broer Alfred kende weinig succes, maar dat mag volgens Derksen geen reden zijn om Dick niet binnen te halen. “Hij heeft een sollicitatiebrief op de mat gelegd waar Ajax niet meer omheen kan. Hij liet eigenlijk zien hoe Ajax wil voetballen. Hij had er de pest in dat het 1-1 werd, want hij speelde Ajax eigenlijk van het veld. Met jongens waarvan ik er niet één kende.”

“Als Jordi Cruijff op de tribune heeft gezeten, moet hij hem deze week nog vastleggen”, verwijst Derksen naar de nieuwe technisch directeur van Ajax. “Al denk ik niet dat Marcel Boekhoorn hem zo laat lopen.” Volgens Valentijn Driessen zal NEC hem ‘uiteindelijk wel laten gaan’ als Ajax aan de deur klopt. “Hij wil er zelf ook echt heen.”

Na de wedstrijd liet zelfs Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim weten de mogelijke komst van Schreuder wel te zien zitten. “Hij doet het heel goed met NEC. Echt heel goed. Ze spelen ook leuk voetbal. Dus ja, wie weet”, zei Fitz-Jim voor de camera van ESPN.

NEC heeft al laten weten Schreuder niet naar Ajax te willen laten gaan. "Dick heeft voor drie jaar bij ons getekend, heeft het geweldig naar zijn zin, doet het uitstekend en die blijft de komende drie jaar gewoon bij ons", verzekerde suikeroom Marcel Boekhoorn eerder deze maand. "Wat als Ajax of Feyenoord met een zak geld komt? Dat maakt niet uit, geen schijn van kans.”

Dick Schreuder zou een goede trainer zijn voor Ajax

Ajax - NEC

Ajax
1 - 1
N.E.C.
Gespeeld op 21 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

