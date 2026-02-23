Volgens Arno Vermeulen en Kenneth Perez is Anthony Correia een goede optie om de nieuwe trainer van Ajax te worden, zo stellen zij in het programma Voetbalpraat. De oefenmeester van Telstar staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van AZ, al vinden de analisten dat hij ook in Amsterdam niet zou misstaan.

Correia loodste Telstar vorig seizoen op sensationele wijze naar de Eredivisie. Met zeer beperkte middelen laat hij de ploeg uit Velsen-Zuid verzorgd voetbal spelen op het hoogste niveau, al lijkt degradatie steeds dichterbij te komen. De Telegraaf meldde onlangs dat de oefenmeester op weg is naar AZ, maar die berichtgeving werd ontkend door de hoofdrolspeler zelf na het duel met Feyenoord (2-1).

Vermeulen: 'Als ik AZ was, zou ik heel geïnteresseerd zijn in hem'

De geruchten rond AZ en Correia komen bij Voetbalpraat opnieuw ter sprake. Vermeulen is enthousiast: “Ik vind hem zo’n interessante gozer. In interviews is hij briljant, hij geeft altijd precies de juiste teksten. Dat kun je bijna niet verzinnen. Én hij heeft bij Telstar echt goede zaken gedaan”, begint de NOS-verslaggever.

“Hij kan degraderen, maar wat hij dit jaar laat zien: hij heeft een ontzettend goede binding met de spelers en tactisch klopt het altijd bij Telstar. Als ik AZ was, zou ik zeer geïnteresseerd zijn in hem. Zij moeten ook een stap maken”, aldus Vermeulen.

Correia gelinkt aan Ajax

Perez valt vervolgens met de deur in huis: “Moet hij Ajax niet gaan trainen?” Vermeulen reageert stellig: “Dat zou interessant kunnen zijn, Kenneth. Ik zou hem ook op het lijstje zetten. Dan zegt iedereen: hij heeft geen ervaring, maar ook bij de topamateurs bouw je ervaring op.” Correia was eerder assistent-trainer van VV Katwijk.

Fred Grim is op dit moment de hoofdtrainer van Ajax, maar de verwachting is dat de Amsterdammers volgend seizoen een andere oefenmeester aan het roer willen hebben staan.