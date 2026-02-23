Live voetbal 3

Wesley Sneijder ontvangt duizenden doodsbedreigingen uit Argentinië

Wesley Sneijder
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
23 februari 2026, 21:35

Wesley Sneijder heeft duizenden doodsbedreigingen ontvangen uit Argentinië, beweert hij maandagavond bij Rondo. Nadat zijn uitspraken over Benfica-speler Gianluca Prestianni de wereld over gingen, zochten boze Argentijnen hem op via sociale media.

Prestianni uitte zich vorige week racistisch richting Vinícius Júnior, beweerden spelers van Real Madrid. Sneijder schaarde zich in de studio van Ziggo Sport direct achter Vinícius. Hij vond het bovendien zwak dat Prestianni zijn shirt voor zijn mond hield, om te verhullen wat hij zei. “Dan moet je een kerel zijn. Dan moet je niet je shirt over je hoofd trekken, maar het gewoon zeggen”, zei Sneijder.

“Het is sowieso schandalig dat zulke dingen vandaag de dag nog gebeuren. Maar er is nog iets: die jongen speelt zelf in een elftal met een paar donkere jongens. Ik ben benieuwd hoe die erop reageren. Als ik zijn teamgenoot was, zou ik nu ook bloedlink zijn op hem. Ik denk dat die teamgenoten ook wel honderd procent zeker weten dat Vinícius dit niet verzint”, stelde de Champions League-analist. “Ik twijfel er totaal niet aan. Je staat 0-1 voor, je maakt net een wereldgoal, dan ga je niet zomaar naar de scheidsrechter hiermee. Je kunt er vergif op innemen dat het waar is. Maar je kan het niet bewijzen.”

De uitspraken werden Sneijder niet in dank afgenomen. Vanuit Argentinië, het thuisland van Prestianni, wordt hij bedreigd. “Ik heb denk ik vierduizend, vijfduizend bedreigingen gehad vanuit Argentinië in mijn DM’s, omdat ik mijn mening heb gegeven erover. Ja, dat is echt waar. Iedereen mag hier gewoon zijn mening over geven. Ook diegenen die mij bedreigen, die mogen ook hun mening hebben. Maar ik heb ook een mening op basis van wat ik zie."

'Lastig voor spelers Benfica'

Sneijder snapt bovendien dat de medespelers van Prestianni in een lastig parket zitten. "Als jij een collega van deze jongen bent, dan moet je eigenlijk van zijn woorden uitgaan. En dan ga je eigenlijk zeggen dat Vinícius gelogen heeft. Dan laat je het voor wat het is. Of niet, hè. Ik bedoel, het is heel lastig. Ik denk dat dat in de groep wel echt een issue is."

Prestianni moet de returnwedstrijd in de tussenronde van de Champions League aan zich voorbij laten gaan. De UEFA heeft de Argentijnse buitenspeler van Benfica voorlopig geschorst voor één duel, in afwachting van het onderzoek. Hij is echter 'gewoon' afgereisd naar Spanje, omdat Benfica vertrouwen heeft in een hoger beroep. "Ik denk dat Benfica in eerste instantie al had moeten denken: laten we deze jongen niet meenemen. Voor hemzelf, om hem in bescherming te nemen."

