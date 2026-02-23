(20) moet de returnwedstrijd in de tussenronde van de Champions League tegen Real Madrid aan zich voorbij laten gaan. De UEFA heeft de Argentijnse buitenspeler van Benfica voorlopig geschorst voor één duel, in afwachting van een onderzoek naar vermeend racistisch gedrag. Het incident vond plaats tijdens de heenwedstrijd in Lissabon, waarbij de aanvaller tegenstander racistisch bejegend zou hebben.

De beslissing van de Europese voetbalbond is gebaseerd op een tussentijds rapport van de inspecteur voor ethische en tuchtkwesties. Omdat de definitieve uitslag van het onderzoek waarschijnlijk niet voor de return binnen is, is besloten de buitenspeler per direct uit te sluiten voor de wedstrijd van aanstaande woensdag. Hierdoor komen de twee hoofdrolspelers elkaar in Madrid niet opnieuw tegen op het veld. Real Madrid won de heenwedstrijd met 0-1.

UEFA benadrukt voorlopig karakter van straf

Hoewel Prestianni nu al aan de kant staat, is de zaak hiermee nog niet afgedaan. De UEFA benadrukt dat deze voorlopige schorsing geen afbreuk doet aan eventuele uitspraken die de tuchtcommissies van de UEFA later nog kunnen doen na de afronding van het lopende onderzoek. Indien de schuld van de Argentijn definitief wordt bewezen, hangt hem een zware sanctie boven het hoofd. Volgens de reglementen kan een dergelijke overtreding leiden tot een schorsing van minimaal tien wedstrijden.