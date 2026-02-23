Live voetbal 8

Derksen haalt uit naar Veldman, die Heerenveen-duo strafte voor te laat komen

Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
23 februari 2026, 17:20

Johan Derksen heeft er geen begrip voor dat sc Heerenveen-trainer Robin Veldman ervoor koos om Vasilios Zagaritis en Maxence Rivera op de bank te zetten voor het uitduel met PSV (3-1 verlies). Het duo kwam te laat en werd door de trainer voor straf buiten de basis gelaten.

Rivera en Zagaritis kwamen voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en Heerenveen allebei te laat, waardoor Veldman besloot ze op de bank te zetten. “Voetbaltrainers zijn jongens van kadaverdiscipline”, snijdt Derksen het onderwerp aan in Groeten uit Grolloo. “Twee spelers van Heerenveen waren iets te laat in het hotel waar de trainer een bespreking zou houden. Die worden dan meteen uit het elftal gegooid.” Dat dit ook direct naar de media werd gecommuniceerd, vindt Derksen extra vervelend. “Het wordt een relletje omdat de trainer graag wil laten zien dat hij een echte leider is. En een echte baas”, zegt hij cynisch.

Volgens Derksen snijdt Veldman vooral zichzelf in de vingers met deze regel. “Want als hij pech heeft is het de topscorer en de spelbepaler, of een keeper. Dan moet je dus met een verzwakt elftal het veld in”, gaat de oud-verdediger verder. “Dan heb je naar buiten uit laten zien wat voor sterke leider je bent”, sneert hij weer. “Het is zo’n gelul, joh.”

Derksen trekt de vergelijking met Engeland, waar het trainers volgens hem vrijwel niets uitmaakt of een speler iets te laat is bij de bespreking. “Dan wachten ze even tot ze binnenkomen. 3 o’clock is kick-off, dan moet het gebeuren. Als hij er dan staat, is het goed.” De analist vindt de Engelse benadering ‘veel volwassener en professioneler’. “Maar die trainer van Heerenveen heeft nooit gevoetbald, die weet helemaal niet wat het allemaal inhoudt. Hij denkt: ik moet de buitenwereld tonen dat ik de wind eronder heb.”

