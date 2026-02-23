Go Ahead Eagles heeft maandagmiddag met een officieel statement gereageerd op het incident waarbij assistent-trainer Rick Adjei betrokken was. Eerder vandaag verschenen al beelden op sociale media waarop te zien was dat Adjei door de politie werd meegenomen. Inmiddels heeft de club bevestigd wat er zich heeft afgespeeld.

Volgens Go Ahead Eagles vond het voorval plaats in een café in de binnenstad van Deventer. Daar ontstond een discussie tussen Adjei en het barpersoneel, die uiteindelijk uitmondde in een vervelende situatie.

Bekeurd en weer naar huis

De club meldt dat de politie werd ingeschakeld vanwege het verdere verloop van de gebeurtenis. Adjei zou vervolgens niet volledig hebben meegewerkt aan een verzoek van de politie, waarna werd besloten hem over te brengen naar het politiebureau. Na verhoor kreeg de assistent-trainer een bekeuring en mocht hij weer naar huis.

“Rick Adjei is na een voorval in een café overgebracht naar het politiebureau. Na een verhoor is Adjei met een bekeuring weer huiswaarts gekeerd”, zo laat de club weten.

“Het betrof wat mij betreft een misverstand”

Adjei zelf reageert via het clubstatement op de gebeurtenissen. “Ik betreur dat deze situatie heeft plaatsgevonden, want het betrof wat mij betreft een misverstand. Het was een gezellige avond, maar helaas ontstond aan het einde een incident, wat erg jammer was. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn en had dit door beide partijen voorkomen kunnen worden.”

Go Ahead Eagles spreekt in het statement ook teleurstelling uit over de speculaties die op sociale media rondgingen in de uren na het incident. Volgens de club is er maandagmiddag contact geweest tussen de clubleiding en de eigenaar van het betreffende café om de situatie te bespreken. Beide partijen betreuren wat er is voorgevallen.

Met de verklaring komt er meer duidelijkheid over de gebeurtenissen die eerder al tot vragen leidden. De club lijkt de zaak hiermee als afgehandeld te beschouwen.