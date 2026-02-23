De toekomst van Teun Koopmeiners staat opnieuw ter discussie. Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft Galatasaray de interesse in de Oranje-international nieuw leven ingeblazen na diens sterke optreden in de Champions League.

Koopmeiners was in de heenwedstrijd van de play-offs in Istanbul tweemaal trefzeker tegen Galatasaray. Die twee doelpunten zouden in Turkije zijn opgevat als een krachtig signaal. Waar de club in januari nog bot ving de middenvelder wilde destijds trouw blijven aan Juventus FC is de belangstelling volgens Gazzetta nu concreter en vastberadener.

Hoge verwachtingen

Juventus nam Koopmeiners voor circa zeventig miljoen euro over van Atalanta BC. Dat forse prijskaartje weegt echter nog altijd zwaar. In Turijn wacht men nog op de definitieve doorbraak van de Nederlander, die tot dusver niet structureel het niveau aantikt dat bij dat bedrag hoort.

De twee treffers tegen Galatasaray worden in Italië eerder gezien als een momentopname dan als definitief keerpunt. Gazzetta schrijft dat de clubleiding hoopt op een vergelijkbaar traject als bij Weston McKennie, die zich na een moeizame periode alsnog in het elftal knokte. Voor Koopmeiners geldt dat hij tot dusver nog niet de helft van zijn transfersom heeft gerechtvaardigd met zijn prestaties op het veld.

Zoektocht naar vaste rol

Onder trainer Luciano Spalletti werd Koopmeiners op meerdere posities ingezet. Hij fungeerde zelfs kortstondig als verdediger, later als controlerende middenvelder en aanvallende middenvelder. Die veelzijdigheid toont zijn bereidheid om zich in dienst van het team te stellen, maar zorgde er ook voor dat hij geen vaste plek wist te veroveren in het hart van het elftal.

Juventus hoopt dat de dubbelslag in de Champions League het startpunt vormt van meer consistentie. De returnwedstrijd tegen Galatasaray wordt daarbij nadrukkelijk gezien als nieuw meetmoment niet alleen sportief, maar ook met het oog op de transfermarkt. Vertegenwoordigers van de Turkse club zouden de middenvelder opnieuw nauwlettend volgen.

Illusie of wederopstanding?

Volgens Gazzetta hangt veel af van de komende maanden. Als Koopmeiners erin slaagt zijn scorende vorm door te trekken en zich definitief in de basis te spelen, kan de discussie snel verstommen. Blijft het bij incidentele uitschieters, dan zou de hernieuwde interesse uit Istanbul komende zomer opnieuw op tafel kunnen komen.

Voorlopig ligt de focus in Turijn op sportief herstel. Maar achter de schermen kijkt Galatasaray mee.