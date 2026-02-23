Live voetbal 8

Driessen ziet Sterling 'in de maling worden genomen' tijdens debuut

Raheem Sterling van Feyenoord
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
23 februari 2026, 18:14

Valentijn Driessen heeft gereageerd op het debuut van Raheem Sterling bij Feyenoord. De stuntaankoop van de Rotterdammers mocht zondagavond een halfuur meedoen in de met 2-1 zwaarbevochten zege op degradatiekandidaat Telstar. De journalist van De Telegraaf kan lachen om de reacties van De Kuip na de invalbeurt van de Engelsman.

Na 61 minuten in het duel met Telstar kwam de Engelse aanvaller binnen de lijnen voor Gijs Smal, tot grote vreugde van de aanwezige toeschouwers in De Kuip. Supporters van Feyenoord juichten uitbundig toen de aanvaller binnen de lijnen kwam, terwijl vervolgens ook bij vrijwel ieder balcontact van de Engelsman gejoel klonk vanaf de tribunes.

Sterling 'verschrikkelijk in de maling genomen bij Feyenoord'

Driessen was aanwezig bij het duel en constateerde een ‘soort baldadigheid’ in het stadion: “Alles wat hij deed, werd met gejuicht ontvangen. In feite is het nú al een cultspeler voor Feyenoord”, zegt de Chef Voetbal in Kick-off. “Niemand gelooft in hem, maar ze (de supporters, red.) gingen wel iedere keer juichen toen hij aan de bal kwam. Bij een heel klein tikkie breed begon iedereen te juichen”, blikt Driessen terug.

De journalist kruipt in het hoofd van de 31-jarige voetballer: “Sterling moet ook gedacht hebben: wat word ik hier verschrikkelijk in de maling genomen. Want ze namen hem gewoon in de maling. Het was een heel cynische reactie op zijn meedoen”, lacht Driessen. “Het was gewoon leedvermaak”, voegt Hein Keijser daaraan toe.

Sterling is ‘het kleine broertje van Minteh’

Driessen reageerde eerder in de podcast op het sportieve optreden van de nieuwkomer. De journalist stelt dat Sterling volgens hem ‘het kleine broertje van Yankuba Minteh - die eerder voor Feyenoord speelde en nu voor Brighton & Hove Albion - is. “Ik was niet onder de indruk van zijn gestalte”, voegt hij toe.

“Iemand die in mei 2025 zijn laatste wedstrijd speelde, gaat mij niet verrassen. Dat kan ik me niet voorstellen. En dat heeft hij ook niet gedaan”, aldus de kritische voetbalvolger.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Er zijn ook veel mensen die een hart onder zijn riem willen steken.. voor het positieve. En geen mes in zijn hart of rug wat jij veel doet Valentijn. Ik hoop voor ze dat ze tweede worden. De kampioen is al beslist💪🏻

