Live voetbal 8

Heracles heeft een mirakel nodig, maar niets wijst op een goede afloop

Ernest Faber / Heracles Almelo
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 februari 2026, 19:45   Bijgewerkt: 19:56

Een wanvertoning. Zo mag het optreden van Heracles Almelo zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles (4-0 verlies) wel worden bestempeld. De ploeg van Ernest Faber heeft geen moment aanspraak gemaakt op een resultaat in Deventer en koerst nu hard af op degradatie. Wat ging er allemaal mis? Een analyse.

Hekkensluiter Heracles Almelo reisde zondag toch met enig vertrouwen af naar Deventer. De tegenstander had sinds 9 november geen wedstrijd meer gewonnen. Bovendien had Heracles eerder dit seizoen in eigen huis nog overtuigend van Go Ahead Eagles gewonnen. Een kansloze opgave leek het op voorhand dus niet.

Artikel gaat verder onder video

Toch werd dat het wel. De ploeg van Faber kon geen potten breken in De Adelaarshorst. Vanaf de eerste minuut was het Go Ahead Eagles dat de boventoon voerde en haar wil oplegde aan de Almeloërs. De nummer laatst van de Eredivisie had wel erg weinig in de melk te brokkelen en kwam niet over als een ploeg die vocht voor haar laatste kans.

Uitgeblust elftal

Wie zondag naar Heracles keek, zag namelijk een ploeg die zich presenteert alsof degradatie al een feit is. Naast dat het voetbaltechnisch allesbehalve hoogstaand was, ontbrak het ook aan strijdlust. En dat is het meest kwalijke. Dat is dit seizoen vaker gebeurd, en dat zou natuurlijk nooit mogen gebeuren. Zeker niet in een duel tegen een directe concurrent zoals Go Ahead Eagles.

Slechte Benita, blunderende Pasveer

Daarnaast zakten spelers op individueel niveau zwaar door het ijs. Schrijnend was het optreden van rechtsback Mimeirhel Benita, die aan alle kanten overlopen werd door Richonell Margaret. De ervaren spelers stonden ook niet op. Mike te Wierik had het zwaar en doelman Remko Pasveer (42) ging bij twee doelpunten opzichtig in de fout.

Veel ploegen die vechten tegen degradatie krijgen complimenten voor hun spel. Telstar, NAC en Excelsior worden door velen te goed ingeschat om te degraderen. Van Heracles Almelo kan dat niet gezegd worden. Het is dit seizoen het slechtst voetballende team van de Eredivisie, en dat bleek zondag opnieuw.

Lichtpuntjes?

Er gaat weinig goed in Almelo. De enige speler die nog wat perspectief biedt voor de komende tien wedstrijden, is misschien wel spits Lequincio Zeefuik. Hij is nog wat ongepolijst, maar creëert zelf zijn kansen en beschikt over kwaliteiten die van waarde kunnen zijn voor een laagvlieger. Alleen was Go Ahead Eagles ook goed op voorbereid op dat gevaar, evenals op de zwaktes van Heracles Almelo: de ruimte achter de trage defensie. Er werd optimaal van geprofiteerd.

Faber trekt zich terug

En nu? Hoofdtrainer Ernest Faber heeft na de afgang in Deventer besloten zich de komende twee dagen volledig te richten op zijn taken als technisch directeur. Voor even staat hij dus niet voor de groep, in een poging effect te creëren bij zijn aangeslagen spelers. Een opmerkelijke beslissing die perfect past in dit roerige seizoen die de hekkensluiter van de Eredivisie doormaakt.

Komende zaterdag zit Faber echter weer op de bank. Voor Heracles begint dan de reeks van de laatste tien finales van het Eredivisie-seizoen. Makkelijk wordt de eerste zeker niet: koploper PSV komt op bezoek in Almelo.

Als er niets verandert aan de wijze waarop Heracles zondag het veld betrad, kan de Keuken Kampioen Divisie alvast een nieuwe deelnemer verwelkomen.

Blijft Heracles Almelo nog in de Eredivisie?

Laden...
28 stemmen

➡️ Meer over Go Ahead Eagles - Heracles

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
  • 6
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • Gisteren, 19:47
  • Gisteren, 19:47
  • 7
Dick Schreuder is boos na Ajax - NEC

Dick Schreuder is woest na Ajax - NEC en smijt met waterfles

  • za 21 februari, 23:15
  • 21 feb. 23:15
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - Heracles

Go Ahead Eagles
4 - 0
Heracles Almelo
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mimeirhel Benita

Mimeirhel Benita
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 22 jaar (17 nov. 2003)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heracles
17
0
2024/2025
Heracles
29
0
2023/2024
Excelsior
20
0
2022/2023
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
24
-15
26
15
Volendam
24
-13
24
16
NAC
24
-11
22
17
Telstar
24
-13
18
18
Heracles
24
-31
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel