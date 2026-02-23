Heracles heeft een mirakel nodig, maar niets wijst op een goede afloop

Een wanvertoning. Zo mag het optreden van Heracles Almelo zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles (4-0 verlies) wel worden bestempeld. De ploeg van Ernest Faber heeft geen moment aanspraak gemaakt op een resultaat in Deventer en koerst nu hard af op degradatie. Wat ging er allemaal mis? Een analyse.

Hekkensluiter Heracles Almelo reisde zondag toch met enig vertrouwen af naar Deventer. De tegenstander had sinds 9 november geen wedstrijd meer gewonnen. Bovendien had Heracles eerder dit seizoen in eigen huis nog overtuigend van Go Ahead Eagles gewonnen. Een kansloze opgave leek het op voorhand dus niet.

Toch werd dat het wel. De ploeg van Faber kon geen potten breken in De Adelaarshorst. Vanaf de eerste minuut was het Go Ahead Eagles dat de boventoon voerde en haar wil oplegde aan de Almeloërs. De nummer laatst van de Eredivisie had wel erg weinig in de melk te brokkelen en kwam niet over als een ploeg die vocht voor haar laatste kans.

Uitgeblust elftal

Wie zondag naar Heracles keek, zag namelijk een ploeg die zich presenteert alsof degradatie al een feit is. Naast dat het voetbaltechnisch allesbehalve hoogstaand was, ontbrak het ook aan strijdlust. En dat is het meest kwalijke. Dat is dit seizoen vaker gebeurd, en dat zou natuurlijk nooit mogen gebeuren. Zeker niet in een duel tegen een directe concurrent zoals Go Ahead Eagles.

Slechte Benita, blunderende Pasveer

Daarnaast zakten spelers op individueel niveau zwaar door het ijs. Schrijnend was het optreden van rechtsback Mimeirhel Benita, die aan alle kanten overlopen werd door Richonell Margaret. De ervaren spelers stonden ook niet op. Mike te Wierik had het zwaar en doelman Remko Pasveer (42) ging bij twee doelpunten opzichtig in de fout.

Veel ploegen die vechten tegen degradatie krijgen complimenten voor hun spel. Telstar, NAC en Excelsior worden door velen te goed ingeschat om te degraderen. Van Heracles Almelo kan dat niet gezegd worden. Het is dit seizoen het slechtst voetballende team van de Eredivisie, en dat bleek zondag opnieuw.

Lichtpuntjes?

Er gaat weinig goed in Almelo. De enige speler die nog wat perspectief biedt voor de komende tien wedstrijden, is misschien wel spits Lequincio Zeefuik. Hij is nog wat ongepolijst, maar creëert zelf zijn kansen en beschikt over kwaliteiten die van waarde kunnen zijn voor een laagvlieger. Alleen was Go Ahead Eagles ook goed op voorbereid op dat gevaar, evenals op de zwaktes van Heracles Almelo: de ruimte achter de trage defensie. Er werd optimaal van geprofiteerd.

Faber trekt zich terug

En nu? Hoofdtrainer Ernest Faber heeft na de afgang in Deventer besloten zich de komende twee dagen volledig te richten op zijn taken als technisch directeur. Voor even staat hij dus niet voor de groep, in een poging effect te creëren bij zijn aangeslagen spelers. Een opmerkelijke beslissing die perfect past in dit roerige seizoen die de hekkensluiter van de Eredivisie doormaakt.

Komende zaterdag zit Faber echter weer op de bank. Voor Heracles begint dan de reeks van de laatste tien finales van het Eredivisie-seizoen. Makkelijk wordt de eerste zeker niet: koploper PSV komt op bezoek in Almelo.

Als er niets verandert aan de wijze waarop Heracles zondag het veld betrad, kan de Keuken Kampioen Divisie alvast een nieuwe deelnemer verwelkomen.