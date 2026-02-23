Heracles Almelo heeft toestemming om de komende vier weken verder te gaan met Hendrie Krüzen als hoofdverantwoordelijke, zo meldt Milan van Dongen maandagavond in Voetbalpraat. Ernest Faber legde zijn functie als hoofdtrainer maandag voor twee dagen neer en ESPN speculeert over een mogelijke terugkeer van Krüzen.

Na de 4-0-nederlaag van zondag tegen Go Ahead Eagles zijn de degradatiezorgen verder toegenomen voor Heracles. Mede daardoor stopt Faber, de hoofdtrainer van de Almeloërs, twee dagen als eindverantwoordelijke. Krüzen en Peter Reekers nemen in die periode de trainingen over. Datzelfde gebeurde aan het begin van het huidige seizoen, toen het tweetal tijdelijk de ontslagen Bas Sibum verving.

Opvallend genoeg kende Heracles in die fase de beste periode van het seizoen. De ploeg kroop uit het slop en leek de degradatiezone te verlaten. Omdat Krüzen niet over de vereiste diploma’s beschikt om officieel hoofdtrainer te zijn van een Eredivisieclub, mocht hij destijds slechts vier weken fungeren als eindverantwoordelijke. Vervolgens werd Faber aangesteld als hoofdtrainer, maar dat pakt tot dusverre dramatisch uit.

'Krüzen mag terugkeren als hoofdtrainer'

Faber, die tevens actief is als technisch directeur bij Heracles, stapt dus voor twee dagen terug als trainer. Kenneth Perez vraagt zich af of die termijn kan worden uitgebreid, zodat Krüzen opnieuw kan plaatsnemen op de trainersstoel. Van Dongen heeft dat nagevraagd bij de KNVB: “Er treedt een nieuwe procedure in werking, dus vanaf nu zou Krüzen voor vier weken de hoofdverantwoordelijke mogen zijn”, aldus de ESPN-verslaggever.

Perez reageert stellig: “Dan zou ik dat gelijk doen. Of ik zou nog drie weken wachten, en dán Krüzen weer doorschuiven, tijdens de belangrijkste fase van het seizoen.”

Het is vooralsnog niet bekend of Heracles Krüzen opnieuw gaat doorschuiven naar de positie van hoofdtrainer, maar de hekkensluiter van de Eredivisie heeft dus toestemming.