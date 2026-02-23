Live voetbal 3

Van Dongen: ‘Krüzen mag weer vier weken Heracles-hoofdtrainer zijn van KNVB’

Hendrie Kruzen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
23 februari 2026, 20:08

Heracles Almelo heeft toestemming om de komende vier weken verder te gaan met Hendrie Krüzen als hoofdverantwoordelijke, zo meldt Milan van Dongen maandagavond in Voetbalpraat. Ernest Faber legde zijn functie als hoofdtrainer maandag voor twee dagen neer en ESPN speculeert over een mogelijke terugkeer van Krüzen.

Na de 4-0-nederlaag van zondag tegen Go Ahead Eagles zijn de degradatiezorgen verder toegenomen voor Heracles. Mede daardoor stopt Faber, de hoofdtrainer van de Almeloërs, twee dagen als eindverantwoordelijke. Krüzen en Peter Reekers nemen in die periode de trainingen over. Datzelfde gebeurde aan het begin van het huidige seizoen, toen het tweetal tijdelijk de ontslagen Bas Sibum verving.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend genoeg kende Heracles in die fase de beste periode van het seizoen. De ploeg kroop uit het slop en leek de degradatiezone te verlaten. Omdat Krüzen niet over de vereiste diploma’s beschikt om officieel hoofdtrainer te zijn van een Eredivisieclub, mocht hij destijds slechts vier weken fungeren als eindverantwoordelijke. Vervolgens werd Faber aangesteld als hoofdtrainer, maar dat pakt tot dusverre dramatisch uit.

'Krüzen mag terugkeren als hoofdtrainer'

Faber, die tevens actief is als technisch directeur bij Heracles, stapt dus voor twee dagen terug als trainer. Kenneth Perez vraagt zich af of die termijn kan worden uitgebreid, zodat Krüzen opnieuw kan plaatsnemen op de trainersstoel. Van Dongen heeft dat nagevraagd bij de KNVB: “Er treedt een nieuwe procedure in werking, dus vanaf nu zou Krüzen voor vier weken de hoofdverantwoordelijke mogen zijn”, aldus de ESPN-verslaggever.

Perez reageert stellig: “Dan zou ik dat gelijk doen. Of ik zou nog drie weken wachten, en dán Krüzen weer doorschuiven, tijdens de belangrijkste fase van het seizoen.”

Het is vooralsnog niet bekend of Heracles Krüzen opnieuw gaat doorschuiven naar de positie van hoofdtrainer, maar de hekkensluiter van de Eredivisie heeft dus toestemming.

➡️ Meer over Heracles

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
  • 6
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • Gisteren, 19:47
  • Gisteren, 19:47
  • 7
Dick Schreuder is boos na Ajax - NEC

Dick Schreuder is woest na Ajax - NEC en smijt met waterfles

  • za 21 februari, 23:15
  • 21 feb. 23:15
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hendrie Krüzen

Hendrie Krüzen
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 61 jaar (24 nov. 1964)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
24
-15
26
15
Volendam
24
-13
24
16
NAC
24
-11
22
17
Telstar
24
-13
18
18
Heracles
24
-31
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel