Sibum moést weg, maar onder Faber is Heracles weinig opgeschoten

Heracles Almelo bevindt zich in een diepe crisis en de hoop op een snelle ommekeer onder Ernest Faber is vooralsnog ijdel gebleken. Na de pijnlijke 0-1 nederlaag tegen directe concurrent NAC Breda van afgelopen weekend is de ploeg weggezakt naar de achttiende en laatste plaats van de Eredivisie. Hoewel de clubleiding in december ingreep door Faber aan te stellen als opvolger van de ontslagen Bas Sibum, laten de statistieken zien dat de club uit Almelo onder de nieuwe trainer nauwelijks progressie boekt.

De cijfers van dit seizoen schetsen een somber beeld voor de Heraclieden. Bas Sibum begon de jaargang als hoofdtrainer, maar werd na tien speelronden de laan uitgestuurd. Onder zijn leiding behaalde de ploeg slechts één overwinning en gingen de overige negen duels verloren, wat resulteerde in een historisch laag gemiddelde van 0,30 punt per wedstrijd.

De roep om verandering was destijds onvermijdelijk. Zelfs de spelersbus werd na de 3-0-nederlaag tegen FC Volendam opgewacht, waarna Sibum vervolgens werd ontslagen.

De korte tussenperiode die volgde, liet zien dat er wel degelijk potentie in de spelersgroep zat.

De magie van de interim-periode

Tussen het ontslag van Sibum en de komst van Faber nam assistent-trainer Hendrie Krüzen tijdelijk de honneurs waar. Onder zijn leiding beleefde Heracles een spectaculaire sportieve opleving die in schril contrast staat met de huidige malaise. Krüzen bleef in de Eredivisie ongeslagen in vier wedstrijden en leidde de ploeg naar een memorabele 8-2 overwinning op PEC Zwolle. Door deze resultaten klom de club op naar een veiligere positie rond de veertiende plek en werd Krüzen in november zelfs verkozen tot Eredivisie Coach van de Maand.

Sinds Faber op 1 december het stokje overnam, is die euforie echter volledig verdampt. De resultaten onder de nieuwe trainer, die tevens de rol van technisch directeur vervult, zijn statistisch gezien nauwelijks beter dan die van Sibum. In negen competitiewedstrijden onder Faber werden slechts vier punten gepakt, een gemiddelde van 0,44 punt per duel. Waar de club onder Krüzen de weg omhoog leek te hebben gevonden, is Heracles onder Faber met 17 punten uit 23 wedstrijden weer teruggevallen naar de bodem van de ranglijst.

Toegegeven: het winterse vertrek van clubtopscorer Jizz Hornkamp naar AZ werkt niet in het voordeel van Faber, maar als technisch directeur is er niet in geslaagd om een waardige vervanger te strikken. En dat terwijl Hornkamp al vroeg (2 januari), vertrok uit Almelo.

Tactische ingrepen zonder resultaat

Faber heeft geprobeerd het tij te keren door de defensieve kwetsbaarheid aan te pakken. Waar de ploeg onder Krüzen nog vrijuit en aanvallend speelde, koos de huidige oefenmeester voor een behoudender systeem met meer defensieve zekerheid. In de gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-1) experimenteerde hij zelfs met een formatie die in de praktijk neerkwam op zes verdedigers, waarbij Damon Mirani vanuit het middenveld voor extra rugdekking moest zorgen. Hoewel dit een eenmalig succes opleverde, is de sportieve ommekeer verder uitgebleven.

De nederlaag tegen NAC Breda kwam extra hard aan door een omstreden arbitrale beslissing van Danny Makkelie, die door analisten als "schandalig" werd bestempeld, maar het verbloemt niet dat het "Faber-effect" vooralsnog uitblijft.

Cruciale fase breekt aan

Met de degradatiezorgen die met de week groter worden, kijkt Heracles nu vooruit naar de cruciale degradatiekraker tegen Go Ahead Eagles op 22 februari. De ploeg moet de aanvallende impuls die onder Krüzen zichtbaar waren zien te hervinden om weg te komen van de laatste plaats. De vergelijking tussen de verschillende trainersperiodes dit seizoen laat zien dat een defensievere tactiek niet direct tot meer punten heeft geleid.

Het is voor Faber en zijn team nu zaak om de onzekerheid van zich af te schudden. De marge voor fouten is nihil en de komende wedstrijden zullen bepalend zijn voor het lot van de club in de Eredivisie. Of Faber de neerwaartse spiraal alsnog kan doorbreken, zal de komende tijd moeten blijken, maar de cijfers tot nu toe bieden weinig aanleiding tot optimisme.

Vergelijking van Managerprestatie – Heracles Almelo (2025/2026) Manager Wedstrijden Overwinningen Gelijkspelen Verliezen Punten per wedstrijd Bas Sibum 9 1 0 8 0,33 Hendrie Krüzen (Interim) 5* 5 2 1 2,60 Ernest Faber 10 2 2 6 0,70