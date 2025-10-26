Sibum en Hoogma vertrekken per direct bij Heracles Almelo: 'Zwarte bladzijde'

Heracles Almelo neemt per direct afscheid van trainer Bas Sibum, zo maakt de club bekend. Ook technisch directeur Nico-Jan Hoogma neemt afscheid. Hij 'voelt zich verantwoordelijk voor de ontstane situatie', schrijft Heracles. In gezamenlijk overleg met de Raad van Commissarissen is besloten om zijn dienstverband voortijdig te beëindigen.

De clubleiding sprak afgelopen week nog de steun uit voor Sibum. Na de 3-0 nederlaag tegen FC Volendam zaterdagavond vond echter 'een uitgebreide evaluatie' plaats, waarna besloten werd om toch afscheid te nemen van de hoofdtrainer. Heracles staat met drie punten uit tien wedstrijden onderaan in de Eredivisie.

“Deze beslissing is ingegeven door de resultaten”, legt RvC-voorzitter Hans Morsink uit. “Wij wilden tegen FC Volendam een passende reactie zien, maar die is uitgebleven. Wij zagen te weinig aanknopingspunten die ons de zekerheid gaven dat de prestaties in de nabije toekomst substantieel beter worden. Met deze pijnlijke beslissing hopen we het tij te keren.” Morsink spreekt van een 'zwarte bladzijde', temeer omdat ook Hoogma vertrekt. "Dat is verschrikkelijk."

Nico-Jan Hoogma: 'Niemand groter dan de club'

Bas Sibum werd afgelopen zomer na een uitgebreide procedure aangesteld als hoofdtrainer. “We hebben met volle overtuiging voor Bas gekozen”, aldus Nico-Jan Hoogma. “Zelf ben ik ook dag en nacht in de weer geweest om deze samenwerking te laten slagen. Nadat de resultaten uitbleven ben ik het gesprek aangegaan met de Raad van Commissarissen en hebben we in gezamenlijk overleg en met veel respect voor elkaar, besloten om uit elkaar te gaan. Niemand is groter dan de club en het is boven elk belang verheven dat er nu een kentering komt.”

Daarmee komt er een einde aan een dienstverband van zo’n twintig jaar, verdeeld over twee periodes. De voetballer Hoogma verruilde in 2004 HSV voor Heracles Almelo, waarmee hij prompt kampioen werd van de eerste divisie. In 2006 werd hij algemeen manager van de club, in 2007 ging hij de functie van algemeen directeur bekleden en na een vierjarige periode bij de KNVB keerde Hoogma in 2022 in Almelo terug als technisch directeur.

De 57-jarige directeur zegt 'met pijn in het hart' plaats te maken. “Vanaf de eerste dag in 2004 heb ik me een echte Heraclied gevoeld. We hebben dieptepunten meegemaakt, maar die vallen in het niet bij de vele hoogtepunten die we samen hebben beleefd. De promotie naar de Eredivisie, de bekerfinale, Europees voetbal, de bouw van het nieuwe stadion en het realiseren van de nieuwe trainingsaccommodatie; we hebben bij Heracles Almelo een fantastische periode beleefd. Ik ben er trots op daar onderdeel van te zijn geweest, maar de reis gaat nu verder zonder mij. Daarbij spreek ik vooral de hoop uit dat de supporters de club onder alle omstandigheden blijven steunen, want dat verdient Heracles Almelo.”

Heracles komt woensdag alweer in actie. De overige leden van de technische staf zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding op het bekerduel met NAC Breda, zo laat Heracles weten.