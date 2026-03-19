Zo gaat Ajax om met spelers die de ramadan volgen

Het is de laatste dag van de ramadan en daarmee komt ook een einde aan de vastenperiode voor islamitische voetballers. In een interview op de website van Ajax vertelt Martijn Redegeld, werkzaam als Hoofd Topsport, hoe de club omgaat met de ramadan.

Redegeld zegt bewondering te hebben voor de spelers die meedoen aan de ramadan. “Ik vind dat knap. Zeker als ze de leefregels binnen de ramadan combineren met de leefregels binnen topsport. Dat is niet niks en daar heb ik veel respect voor.” Ajax maakt niet officieel bekend welke spelers meedoen aan de ramadan. Met Rayana Bounida heeft de ploeg een Marokkaanse speler in de gelederen, terwijl John van ’t Schip in 2024 vertelde dat Mika Godts ook de ramadan volgt.

Hoe gaat Ajax daarmee om? “We zijn druk met het inventariseren wie er deelnemen en we gaan in gesprek met ze. We stellen de vraag: hoe ervaar je het zelf?”, vertelt Redegeld. “Dat vind ik misschien wel het belangrijkste. Het is iets vanuit het geloof dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat zelf beleven. Want iedereen doet dat op zijn eigen manier, de een is heel strikt en volgt optimaal alle voorgeschreven regels. De ander pakt bijvoorbeeld op een wedstrijddag wel een maaltijd. Er zijn allerlei varianten en dat willen we in het voortraject altijd helder hebben. Op basis daarvan kunnen wij helpen. Want dat het een uitdaging voor het lichaam is, spreekt voor zich.”

Hoewel Ajax begrip toont voor de betreffende spelers, blijft het programma hetzelfde voor de hele selectie. “Dat maakt het zwaar”, weet ook het Hoofd Topsport van Ajax. “In het reguliere schema wordt niks aangepast: trainingstijden en eetmoment blijven staan. Dat betekent dat zij zich met hun eigen leefregels moeten aanpassen aan de geldende situatie.”

Wel worden op individueel niveau aanpassingen gemaakt voor de spelers. “We ondersteunen ze hier zo goed mogelijk in, door bijvoorbeeld alle maaltijden te voorzien op de momenten waar ze wel mogen eten en door ze wat later op de club te laten komen voor meer slaap.”

Grotere porties

Vanuit Ajax krijgen de spelers die deelnemen aan de vastenperiode voedingsadvies en voedingsschema's. Verder zorgt de club ervoor dat de porties ’s ochtends en ’s avonds groter zijn dan normaal. “Maar we focussen ons ook meer op vezelrijke producten omdat dit geleidelijk energie afgeeft en je hiervan langer vol zit. Iedere ochtend moet je weer een buffer opbouwen voor die dag. En eiwitten, die zijn ook belangrijk. Normaal streven we naar vier of vijf keer per dag een portie eiwitten. Een aantal momenten vallen nu weg en dat betekent dat zij hun portie eiwitten aanzienlijk moeten vergroten op de momenten dat ze wel mogen eten of drinken. Als je dat niet doet, verlies je spiermassa en is de kans op blessures groter.”

Wat eten ze dan? “Denk aan een grote kom havermout met fruit en honing. En de een vindt het lekker om daar een paar eitjes bij te bakken, de ander heeft liever een bakje kwark. Dat is persoonlijke voorkeur”, aldus Redegeld. “Maar dat zou een goed ontbijt zijn, in combinatie met voldoende water. Als je dat om half zes 's ochtends eet, heb je om elf uur meer energie dan wanneer je wit brood met hagelslag eet bijvoorbeeld. Snelle suikers en vetrijke producten raden we echt af. Want snel daarna kun je een energiedip krijgen. Die moet je sowieso voorkomen, maar in deze periode zeker.”

Naast voeding is slaap ook een belangrijk thema van topsporters tijdens de vastenmaand. “In verband met het aangepaste ritme rondom het bidden en eten, is ook het slaapritme anders dan dat ze gewend zijn. Daarbij is het ook sociaal vaak een mooie, maar tevens drukke periode. Dit zorgt ervoor dat zowel 's avonds laat als 's ochtends vroeg vaak niet in bed worden doorgebracht, wat het gebruikelijke slaapritme verstoort. Ook daar proberen wij rekening mee houden, door de spelers na hun ochtendmaaltijd nog wat langer te laten slapen en door de mogelijkheid tot een powernap in de middag te stimuleren.”