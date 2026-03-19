Wilfred Genee heeft in zijn podcast Zolang Het Leuk Is een anekdote gedeeld uit zijn tijd als jonge journalist. De presentator was op bezoek bij Ajax om interviews te houden met enkele spelers, maar werd voorafgaand daaraan ‘vernederd’ door toenmalig trainer Louis van Gaal.

In zijn podcast spreekt Genee deze week uitgebreid met Ronald de Boer, waarin ook Van Gaal en diens gedrag als trainer voorbijkomt. Tijdens het gesprek haalt de presentator een anekdote uit zijn jongere jaren van stal. “Ik kwam als jong jochie in De Meer, waar ik een afspraak had met Jari Litmanen en nog een paar spelers. Terwijl ik zat te wachten, kwam Van Gaal voorbij met Gerard van der Lem.”

Artikel gaat verder onder video

De toenmalig trainer van Ajax besloot Genee op dat moment aan te spreken. “Hij vroeg aan mij: ‘Wat kom jij hier doen?’. Dus ik zei dat ik met David Endt (destijds teammanager van Ajax, red.) heb afgesproken dat ik een paar interviews heb, onder anderen met Jari Litmanen”, weet de presentator nog goed. “‘Dat denk ik niet’, zei hij. ‘Dat bepaalt David Endt helemaal niet. Er is maar een man die alles bepaalt bij Ajax en dat ben ik’”, memoreert Genee, waarna De Boer beaamt dat dat een typische Van Gaal-uitspraak is.

“Ik vroeg toen of dat betekent dat ik dan geen interview mocht doen. Hij zei: ‘Daar ga ik eens even goed over nadenken’. Toen ging hij aan de andere kant van de kantine zitten en heeft hij me een kwartier laten wachten”, gaat de host van de podcast verder. Uiteindelijk kreeg Genee wel toestemming van Van Gaal voor de interviews. “Maar alleen omdat ik zo’n eind had gereden, uit Groningen. Hij zei: ‘Dat je maar weet dat je het volgende keer maar aan één man kan vragen: Louis van Gaal’. Ik dacht: wat is dit voor gek?” Genee begrijpt waarom Van Gaal als trainer van alles op de hoogte wil zijn, maar is niet blij met de manier waarop hij het overbrengt. “Het was bijna vernederend.”