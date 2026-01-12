Live voetbal

Sean Steur krijgt bezoek van Louis van Gaal: 'Dat gaf me veel vertrouwen'

Louis van Gaal
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 januari 2026, 06:25

Louis van Gaal heeft onlangs gesproken met Ajax-talent Sean Steur (18), zo geeft de middenvelder aan tegenover De Telegraaf. De adviseur van de Amsterdamse club zorgde voor een boost van vertrouwen bij de jonge middenvelder.

Onder Fred Grim beleeft Steur zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Het talent, dat in eerste instantie genoegen moest nemen met minuten bij de beloftenploeg, lijkt zijn basisplek op het middenveld te hebben veroverd, zeker na het vertrek van Kenneth Taylor naar Lazio. Niet voor niets wil Ajax zijn contract dan ook openbreken tot medio 2030.

De doorbraak van Steur valt ook op bij voormalig Oranje-bondscoach Van Gaal. De adviseur van de Amsterdammers is enorm te spreken over de middenvelder en liet eerder weten dat Steur onder hem ‘altijd zou spelen’.

De Telegraaf vraagt de jonge middenvelder naar een reactie op deze uitspraak. “Ja, ik had een gesprek met hem en hij is een heel bijzondere man en trainer. Hij zei een paar dingen tegen me die me veel vertrouwen gaven, waaronder dat. Het was heel leuk en ik hoop dat ik hem snel nog een keer mag spreken”, aldus Steur, die in datzelfde interview aangaf dat hij openstaat voor een langer verblijf bij Ajax.

  Gisteren, 23:03
  Gisteren, 21:40
  Gisteren, 21:08
Sean Steur

Sean Steur
Team:
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
0
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

