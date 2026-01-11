wil zijn contract verlengen bij Ajax, zo maakt hij duidelijk tegenover De Telegraaf. De middenvelder, die zondag zijn achttiende verjaardag vierde, gaat ervan uit dat hij en de clubleiding eruit komen tijdens de contractbesprekingen.

Onder Fred Grim beleeft Steur zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Het talent, dat in eerste instantie genoegen moest nemen met minuten bij de beloftenploeg, lijkt zijn basisplek op het middenveld te hebben veroverd, zeker na het vertrek van Kenneth Taylor naar Lazio. Niet voor niets wil Ajax zijn contract dan ook openbreken tot medio 2030.

Artikel gaat verder onder video

Maar of Steur dat zelf ook wilde, was lange tijd de vraag. In Duitse media werd de jonge middenvelder veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Eintracht Frankfurt. Het lijkt er nu op dat Steur niet naar Duitsland vertrekt, aangezien hij toegeeft dat zijn toekomstperspectief bij Ajax is veranderd. “Nu speel ik gelukkig. Dat ik op het veld sta, maakt me heel blij. Ik ben op dit moment ook alleen op Ajax gefocust”, zegt hij tegenover De Telegraaf.

De jongeling gaat er daarom van uit dat het goedkomt met zijn contractbesprekingen. “Ja, ik denk dat het goed moet komen en dat ik bij Ajax ga verlengen. Het is ook nooit mijn plan geweest om weg te gaan. We moeten eruit komen”, aldus Steur. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Volendammer - die dit seizoen vijf keer in actie kwam bij Ajax 1 - tot 2030 gaat tekenen in de Johan Cruijff Arena.