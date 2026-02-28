Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel baalt ervan dat de 4-0 overwinning op Heracles Almelo van afgelopen weekend werd overschaduwd door een uit de hand gelopen stapavond die daarop volgde.

In een interview met het Algemeen Dagblad blikt trainer Boel terug op de avond die volgde op de zege. Een deel van de staf en selectie zocht na afloop de stad op om samen een drankje te doen. Beelden van een zingende Boel in een kroeg en vooral die van assistent-trainer Rick Adjei, die door de politie werd meegenomen na een discussie met barpersoneel, zorgden echter voor commotie.

‘Vooral gezellig gevierd’

Volgens Boel was de intentie duidelijk: samen een overwinning vieren. “Nee, die is vooral gezellig gevierd. Er was alleen een aantal misverstanden. Gelukkig is dat snel opgelost en kunnen we weer door”, zegt hij over de avond. Dat het incident de boventoon ging voeren, vindt hij jammer. “Je wilt dat het gaat over de jongens die in het elftal van de week staan, vier verschillende doelpuntenmakers en mooie goals. Het is gewoon jammer dat het daar dan niet over gaat.”

Over zijn eigen optreden blijft hij nuchter. “De trainer heeft op die avond een liedje gezongen en dat is, denk ik, niet zo erg. Het is een verkapte karaokebar. We zijn, en dat zeg ik met een knipoog, een club met een rauw randje.”

Beeldvorming buiten proportie

Intern is de situatie besproken, benadrukt Boel. “De andere situatie is gewoon verkeerd beoordeeld. Dat spreek je met elkaar uit en dan ga je weer door. Zo simpel is het.” Volgens hem werd de zaak groter gemaakt dan nodig. “Er was niets aan de hand. Het was een leuke avond en door één misverstand komt het naar buiten, ziet het er ineens heel dramatisch uit en lijkt het of er iets heel ergs is gebeurd.”

De trainer erkent dat hij heeft nagedacht over het voorval. “Ja, natuurlijk, je denkt altijd over zo’n situatie na.” Tegelijkertijd vindt hij dat ontspanning moet kunnen. “Wat er is gebeurd, wil je niet, dat is honderd procent duidelijk. Maar het heeft er niets mee te maken dat je niet een keer blij mag zijn of iets kunt vieren.”

De focus ligt inmiddels weer op het veld. Go Ahead hoopt de zege op Heracles komende zondag een passend vervolg te kunnen geven in het uitduel bij Excelsior (aftrap 20.00 uur). Beide ploegen hebben na 24 gespeelde wedstrijden 26 punten verzameld, op basis van doelsaldo (-2 om -15) staat Go Ahead nu dertiende en Excelsior veertiende op de ranglijst.