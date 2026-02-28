Daan Rots noemt mogelijke vervolgstap: 'Een club als Valencia'

is niet van plan om FC Twente zomaar te verlaten, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate. De aanvaller van de Tukkers heeft het goed naar zijn zin in De Grolsch Veste, maar ziet zichzelf in de toekomst wellicht in LaLiga spelen, bij een club als Valencia.

Met acht goals in 28 wedstrijden kent Rots een prima seizoen bij Twente. De aanvaller ligt nog tot medio 2027 vast in Enschede, waar hij het goed naar zijn zin heeft. Toch heeft Rots de ambitie om ‘ooit een keer’ een stap te maken.

Daan Rots ziet zichzelf voetballen bij Valencia

“Ik heb niet echt een uitgestippeld plan, ik zit hier goed op mijn plek. Het Spaanse voetbal interesseert me wel, dus ik heb ooit nog de ambitie om een stap te maken”, legt de productieve aanvaller uit tegenover FCUpdate.

Rots noemt direct een mogelijke club. “Een club als Valencia, een middenmoter in LaLiga. Dat trekt mij wel. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar dat is het voetbal dat mij aanspreekt”, maakt hij duidelijk. Valencia staat momenteel zestiende in de Spaanse competitie en vecht voor lijfsbehoud in LaLiga.

Toch zit Rots goed op zijn plek bij Twente. “Ik kijk wel wat er komt. Uiteindelijk ga ik Twente niet voor een appel en een ei verlaten, absoluut niet. Ik zit hier goed op mijn plek en zie het allemaal wel”, aldus de 24-jarige vleugelspeler.