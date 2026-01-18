Jordi Cruijff heeft in zijn eerste interview met het clubkanaal van Ajax tekst en uitleg gegeven bij zijn aanstelling als technisch directeur, die zaterdagavond officieel bekrachtigd werd. De 51-jarige oud-voetballer hoopt zijn vader, wijlen clubicoon Johan Cruijff, trots te maken met zijn dienstverband in Amsterdam.

Cruijff werd zaterdagavond, niet lang na het 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles, officieel door Ajax gepresenteerd als opvolger van Alex Kroes. Hij tekent een contract tot medio 2028 en zal na afloop van de lopende transferperiode, op 1 februari aanstaande, formeel van start gaan in zijn nieuwe functie.

Jordi heeft 'heel veel lessen' van zijn legendarische vader geleerd, zo vertelt hij in het bewuste interview. "Ik moet zeggen: met name als je een moeilijke beslissing moet nemen – wat vaak gebeurt in de voetballerij - dan denk ik wel eens: wat zou hij zeggen? Voorstellen wat hij zou denken is heel moeilijk, dat was altijd het onverwachte. Ook veel van zijn uitspraken; toen ik jong was, begreep ik het vaak niet. Als je wat ouder wordt, zie je er steeds meer de logica van in. Hij loopt altijd met mee, waar ik ook ben. Zo voel ik dat tenminste.'

'Ik denk dat mijn vader trots en blij zou zijn'

Gevraagd hoe zijn vader zou kijken naar zijn aanstelling bij één van zijn twee grote voetballiefdes, zegt Jordi: "Ik denk dat hij tros zou zijn en blij zou zijn. Als je ergens midden in een seizoen instapt, is dat meestal omdat er iets niet zoals gepland is gegaan. Dan moet je er gewoon voor gaan. Mijn vader had dat karakter wel. Ik denk dat hij trots en blij zou zijn."

Met zijn terugkeer bij Ajax, waar hij in de jeugd speelde tot zijn vader werd aangesteld als trainer van FC Barcelona en het hele gezin (weer) naar Catalonië verhuisde, is de cirkel voor Jordi gevoelsmatig wel een beetje rond. "Dat had ik bij Barcelona (waar Cruijff twee jaar technisch directeur was, red.) ook, dat gevoel. Misschien ook wel een beetje emotioneel, het zijn speciale clubs natuurlijk. Ik wil toch iets terug doen, iets moois doen. En mijn vader trots maken. Ik denk dat dat ook wel een beetje meehelpt in de beslissing."

'De jeugdopleiding is het hart van de club, daar staat Ajax om bekend'

Op 1 februari begint Jordi officieel. "Maar in je hoofd ben je er natuurlijk al mee bezig", zegt hij. "Je gaat de wedstrijden bekijken en dingen analyseren vanaf de buitenkant. Van 1 februari zit ik echt aan de binnenkant. Dan is het zaak om snel analyses te maken en proberen de juiste strategie te vinden." Daarbij zal de jeugdopleiding een belangrijke rol spelen: "Dat is gewoon het hart van de club, daar staat Ajax om bekend. Dat moet gewoon verder zoals het altijd is geweest, maar op zo’n manier dat het maximale er uitgehaald wordt. En je tegelijkertijd als club de verwachtingen kunt waarmaken", aldus Cruijff.